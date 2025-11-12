Pluxee prend acte de la communication du gouvernement brésilien à propos du Programme d’alimentation des travailleurs (PAT)

Paris, le 11 novembre 2025 – Pluxee prend acte de la communication du gouvernement brésilien à propos du Programme d’Alimentation du Travailleur (Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT), concernant notamment le taux de commission commerçant (MDR), les délais de remboursement et le traitement des titres-restaurant.

Ces mesures, qui prendraient effet au plus tôt dans 90 jours, divergent de manière significative des discussions menées entre l’association professionnelle (ABBT) et le gouvernement. Pluxee exprime son inquiétude quant au fait que de telles dispositions pourraient compromettre la pérennité du PAT, avec notamment un risque accru de mauvaise utilisation, de non-conformité et une position de crédit déséquilibrée en particulier avec les clients publics.

Depuis la création du PAT, pendant plus de quarante ans, Pluxee a contribué à la croissance du programme en développant des solutions innovantes et en apportant une valeur accrue aux clients privés et publics, aux salariés bénéficiaires et aux partenaires commerçants.

Les mesures annoncées par le gouvernement portent atteinte aux relations commerciales privées et restreignent la capacité des émetteurs à innover et à rester compétitifs. Ainsi, Pluxee envisage d’engager une action en justice, agissant indépendamment et en coordination avec l’ABBT, contre l’implémentation de ces mesures.

Une fois le décret publié et en tenant compte de la période de transition, le Groupe procédera à une analyse approfondie des implications financières potentielles ainsi que du plan de mitigation associé, et communiquera en temps voulu.

Pièce jointe