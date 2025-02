Pluxee : mise en place d’un programme de rachat d’actions de 15 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

La société a l'intention de mettre en œuvre ce programme de rachats d'actions et de conserver les actions rachetées sous la forme d'actions auto-détenues, avec pour seul objectif de couvrir son plan d'actions de performance.

(AOF) - Pluxee annonce la mise en oeuvre, à compter du 11 février, d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 15 millions d'euros et une durée courant jusqu'au 30 mai 2025, afin de couvrir son nouveau plan d'attribution d'actions de performance. Ce programme de rachat d'actions sera réalisé conformément à l'autorisation accordée par l'assemblée générale des actionnaires au conseil d'administration.

