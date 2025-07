Épargne : en pleine forme, l'assurance vie signe un nouveau record et accentue sa domination sur le Livret A

La collecte nette du produit d'épargne le plus important de France a atteint un montant inédit en quinze ans. Pendant ce temps-là, l'épargne réglementée ne peut suivre le rythme.

L'encours total de l'assurance vie s'est établi fin juin à 2.052 milliards d'euros (illustration) ( AFP / FRED TANNEAU )

Au coeur d'un climat économique incertain, les épargnants français ont déposé 97,8 milliards d'euros sur leurs contrats d'assurance vie au premier semestre, du jamais vu, selon les données publiées jeudi 31 juillet par France Assureurs. L'assurance vie demeure ainsi, de loin, le placement le plus important en valeur en France. Elle représente environ le tiers de l'épargne financière des Français, avec un capital moyen d'environ 100.000 euros par souscripteur .

Alignement des planètes

Sur les six premiers mois de l'année 2024, les prestations versées par les assureurs, en cas de rachat par l'épargnant ou de distribution aux bénéficiaires en cas de décès, ont reculé de 7% sur un an, à 71,2 milliards d'euros. Cette conjonction de facteurs est la combinaison parfaite pour les assureurs: la différence, appelée collecte nette, atteint ainsi un montant qui n'avait plus été vu depuis 2010 pour un premier semestre à 26,6 milliards d'euros, indique France Assureurs .

Le directeur général de France Assureurs Paul Esmein a souligné jeudi la "bonne dynamique de l'assurance vie qui se poursuit et qui s'est poursuivie tout au long du semestre", à l'occasion d'une conférence téléphonique. Ce solde net de l'assurance vie cache une réalité contrastée entre les supports d'investissement. D'un côté, les unités de comptes (UC), investissements plus risqués mais potentiellement plus rémunérateurs, ont connu une collecte nette de 23,8 milliards d'euros. De l'autre les fonds en euros, garantis en capital, n'ont augmenté que de 2,9 milliards d'euros. L'encours total de l'assurance vie s'est même payé le luxe de dépasser pour la première fois, en janvier, le cap des 2.000 milliards d'euros: il était à fin juin de 2.052 milliards d'euros.

Baisse de taux inédite sur le Livret A depuis 2009

L'épargne réglementée, autre réserve d'argent importante des Français, n'a pas pu rivaliser sur la première moitié d'année. L'encours des Livrets A n'a augmenté que d'à peine 3 milliards d'euros entre janvier et juin, selon les dernières données de la Caisse des dépôts, neuf fois moins que l'assurance vie. Comme annoncé le 16 juillet, le taux du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) va baisser de 2,4% à 1,7% vendredi 1er août, comme annoncé le 16 juillet, ce qui devrait encore désavantager le match entre ces deux familles d'épargne.

La décision a été prise en raison du niveau d'inflation relativement faible au premier semestre. Cette baisse est inédite par son ampleur depuis 2009.