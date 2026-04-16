Pluxee améliore sa rentabilité au 1er semestre et confirme ses objectifs
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 07:22
Le groupe revendique une "performance commerciale robuste, en ligne avec la trajectoire attendue, portée par l'acquisition record de nouveaux clients, l'augmentation des valeurs faciales et une dynamique de cross-selling soutenue".
Son chiffre d'affaires total s'est établi à 655 MEUR, en croissance organique de 5,6%, incluant 573 MEUR de CA opérationnel ( 5,7% en organique, dont 9,4% pour l'activité Avantages aux salariés), et 81 MEUR de CA issu du Float ( 5,3% en organique).
En progression de 22,5% sur un an, le flux de trésorerie disponible récurrent a atteint 210 MEUR, générant un taux de conversion de trésorerie de 86% et renforçant la position de trésorerie financière nette à 1,27 MdEUR au 28 février.
Pluxee confirme ses objectifs d'un chiffre d'affaires total stable sur une base organique et d'une légère progression de la marge d'EBITDA récurrent en 2026, ainsi que d'un taux de conversion de trésorerie récurrente d'environ 80% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026.
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