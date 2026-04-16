Pluxee affiche une forte progression de sa rentabilité et de sa génération de trésorerie au premier semestre 2026 et confirme l’ensemble de ses objectifs annuels

Pluxee affiche une forte progression de sa rentabilité et de sa génération de trésorerie au premier semestre 2026 et confirme l’ensemble de ses objectifs annuels



Faits marquants

Performance commerciale robuste au premier semestre de l'exercice 2026, en ligne avec la trajectoire attendue, portée par l'acquisition record de nouveaux clients, l'augmentation des valeurs faciales et une dynamique de cross-selling soutenue

portée par l'acquisition record de nouveaux clients, l'augmentation des valeurs faciales et une dynamique de cross-selling soutenue Chiffre d'affaires total de 655 M€ , en croissance organique de +5,6% , incluant : 573 M€ de Chiffre d'affaires opérationnel, en progression organique de +5,7% , dont l'activité Avantages aux salariés en forte croissance de +9,4% sur une base organique 81 M€ de Chiffre d'affaires issu du Float , en hausse de +5,3% sur une base organique

, en croissance organique de , incluant : Marge d'EBITDA récurrent de 37,0% , en croissance de +229 points de base en organique, soit +159 points en données publiées par rapport au premier semestre 2025, se traduisant par un EBITDA récurrent de 242 M€ , en progression organique de +12,9%

, en croissance de en organique, soit +159 points en données publiées par rapport au premier semestre 2025, se traduisant par un , en progression organique de Résultat net, part du Groupe, de 105 M€, en hausse de +7,8% par rapport au premier semestre 2025; Résultat ajusté par action , part du Groupe, de 0,78 euro, en progression de +6,8%

part du Groupe, de en hausse de par rapport au premier semestre 2025; , part du Groupe, de euro, en progression de +6,8% Flux de trésorerie disponible récurrent atteignant 210 M€ , générant un taux de conversion de trésorerie de 86% et renforçant la Position de trésorerie financière nette à 1 270 M€ au 28 février 2026

atteignant , générant un et renforçant la à au 28 février 2026 Objectifs financiers pour l'exercice 2026 confirmés, témoignant de la confiance du Groupe dans sa trajectoire opérationnelle et financière dans un contexte macroéconomique et géopolitique incertain, et prenant en compte les effets liés aux évolutions réglementaires au Brésil à partir du second semestre de l'exercice 2026





Chiffres clés du premier semestre de l'exercice 2026

(en millions d’euros) 1er semestre de l’exercice 2026 1er semestre de l’exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d’affaires total 655 635 5,6% 3,0% EBITDA récurrent 242 225 12,9% 7,7% Marge d’EBITDA récurrent 37,0% 35,4% +229bps +159bps Résultat opérationnel (EBIT) 172 158 16,0 % 9,0% Résultat net, part du Groupe⁽¹⁾ 105 97 7,8% Résultat net ajusté, part du Groupe⁽¹⁾ 112 107 5,4% Flux de trésorerie disponible récurrent 210 171 Taux de conversion de trésorerie récurrente (%) 86% 76% Position de trésorerie financière nette⁽²⁾ 1 270 1 163

(1) Attribuable aux actionnaires de la société mère.

(2) Le premier semestre de l'exercice 2026 correspond à la Position de trésorerie financière nette au 28 février 2026 et le premier semestre de l'exercice 2025 correspond à la Position de trésorerie financière nette au 31 août 2025.

Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee, a commenté :

« La performance du premier semestre illustre une nouvelle fois la solidité du modèle économique de Pluxee et la discipline de notre exécution. Dans un environnement macroéconomique et géopolitique de plus en plus exigeant, nos équipes ont su faire preuve à la fois de rigueur et d'agilité sur l'ensemble de nos marchés, permettant au Groupe de délivrer une performance commerciale et des résultats financiers en forte progression. Je tiens à les remercier sincèrement pour leur engagement et leur implication constants.

Notre coeur d'activité, les Avantages aux salariés, est resté le principal moteur de notre croissance au premier semestre, soutenant la trajectoire solide du chiffre d'affaires et confirmant la pertinence de nos solutions dans une période où le pouvoir d'achat des collaborateurs, ainsi que leur santé et leur bien-être constituent des priorités essentielles pour nos clients. En parallèle, le Groupe a enregistré une performance financière robuste, portée par la progression de notre rentabilité et de notre génération de trésorerie.

Au cours des derniers mois, le Groupe s'est également préparé activement aux évolutions réglementaires intervenues au Brésil, qui commenceront à impacter la performance à compter du second semestre. Fort de notre résilience, de nos capacités d'exécution éprouvées et de notre diversification géographique, nous abordons cette nouvelle phase avec confiance. »

Résultats du premier semestre de l'exercice 2026

Le commissaire aux comptes du Groupe a achevé la revue des états financiers consolidés intermédiaires résumés pour la période de six mois s'achevant le 28 février 2026, préparés sous la responsabilité du Conseil d'Administration de Pluxee N.V.

Compte de résultat du premier semestre de l'exercice 2026

(en millions d’euros) 1er semestre de l’exercice 2026 1er semestre de l’exercice 2025 Croissance publiée (%) Chiffre d’affaires total 655 635 3,0% Charges d’exploitation (412) (410) EBITDA récurrent 242 225 7,7% Marge d’EBITDA récurrent 37,0% 35,4% +159bps Amortissements et dépréciations (62) (54) Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) 180 171 5,5% Autres produits et charges d’exploitation (8) (13) Résultat opérationnel (EBIT) 172 158 9,0% Produits et charges financiers (3) (3) Résultat avant impôt 169 155 9,3% Charge d’impôt sur les résultats (53) (48) Part du résultat net des sociétés comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

0

(0)

Résultat net 116 106 9,3% dont : Attribuable aux actionnaires de la société mère 105 97 7,8% Attribuable aux intérêts ne donnant pas le contrôle 11 9

Les états financiers consolidés ont été établis en milliers d'euros et sont présentés en millions d'euros, avec arrondi au million le plus proche (sauf indication contraire). Des écarts peuvent ainsi apparaître dans les différents états.

Performance commerciale portée par l'activité Avantages aux salariés

Le volume d'affaires émis total (BVI) a atteint 12,9 milliards d'euros au premier semestre de l'exercice 2026.

Le volume d'affaires émis de l'activité Avantages aux salariés s'élève à 10,1 milliards d'euros au premier semestre de l'exercice 2026, en croissance organique de +5,9%, tirée par les régions Amérique latine et Reste du monde. Dans l'ensemble, la dynamique commerciale est restée robuste, soutenue par un niveau record d'acquisition de nouveaux clients et par un taux de rétention nette résilient dans un environnement géopolitique et macroéconomique plus exigeant. Le taux de rétention nette a été soutenu par la fidélisation élevée des clients, la hausse continue des valeurs faciales dans toutes les régions et la dynamique soutenue de cross-‏selling , notamment sur l'activité des avantages liés à la mobilité des salariés, tandis que l'évolution du portefeuille d'utilisateurs finaux est restée négative, reflétant la diminution du nombre de salariés couverts, liée à l'évolution du marché du travail dans certains pays.

Le volume d'affaires émis de l'activité Autres produits et services a atteint 2,7 milliards d'euros au premier semestre de l'exercice 2026, contre 3,5 milliards d'euros sur la même période de l'exercice précédent, en raison des impacts anticipés liés au cycle contractuel, au redimensionnement et aux effets de calendrier sur certains grands programmes d'aide publique en Europe continentale.

Solide croissance organique du Chiffre d'affaires total au premier semestre de l'exercice 2026

Le Chiffre d'affaires total a atteint 655 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2026, en croissance organique de +5,6% , illustrant la solide exécution du Groupe dans un contexte plus incertain. La croissance publiée a atteint +3,0%, comprenant un effet de change de -3,6% principalement lié aux opérations en Turquie, ainsi qu'un effet de périmètre de +1,0% correspondant à l'intégration des acquisitions récemment finalisées.

Chiffre d'affaires total par nature

(en millions d’euros) 1er semestre de l’exercice 2026 1er semestre de l’exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d'affaires opérationnel 573 552 5,7% 3,9% Chiffre d’affaires issu du Float 81 83 5,3% -2,5% Chiffre d'affaires total 655 635 5,6% 3,0%

(en millions d’euros) 2ème trimestre de l’exercice 2026 2ème trimestre de l’exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d'affaires opérationnel 306 303 2,8% 0,9% Chiffre d’affaires issu du Float 41 43 2,2% -5,6% Chiffre d'affaires total 346 346 2,8% 0,1%



Le Chiffre d'affaires opérationnel s'élève à 573 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2026, affichant une performance organique de +5,7% et +3,9% en données publiées, intégrant un effet de change de -2,9%, principalement lié à la Turquie, et un effet de périmètre de +1,1%. Au deuxième trimestre de l'exercice 2026, le Chiffre d'affaires opérationnel s'est élevé à 306 millions d'euros, en croissance organique de +2,8% et de +0,9% en données publiées. L'activité Avantages aux salariés, est restée un moteur de forte croissance, en particulier en Amérique latine et dans le Reste du monde, tandis que les Autres produits et services ont été affectés par des effets temporaires anticipés, liés notamment aux programmes d'aide publique en Europe continentale et à la poursuite du repositionnement stratégique des activités au Royaume‑Uni et aux États‑Unis, particulièrement au deuxième trimestre.

Le Chiffre d'affaires issu du Float s'est établi à 81 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2026, en croissance organique de +5,3%, dont 41 millions d'euros au deuxième trimestre, en hausse de +2,2% sur une base organique et en recul de -5,6% en données publiées. Cette croissance a été portée par un effet volume, notamment dans les pays où les taux d'intérêt sont restés élevés, comme la Turquie et le Brésil, ce qui a plus que compensé la baisse des taux d'intérêt en Europe continentale. Afin d'atténuer la volatilité des taux d'intérêt et de sécuriser le Chiffre d'affaires issu du Float , Pluxee a poursuivi le déploiement de sa stratégie d'investissement flexible, en augmentant son exposition à des instruments à maturité plus longue et à taux fixe, adaptés aux conditions locales des marchés financiers. Dans l'ensemble, le rendement moyen des investissements a atteint 6,1 % au premier semestre de l'exercice 2026, en légère hausse par rapport aux 6,0 % enregistrés au premier semestre de l'exercice 2025.

Chiffre d'affaires opérationnel par activité

(en millions d’euros) 1er semestre de l’exercice 2026 1er semestre de l’exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Avantages aux salariés 500 464 9,4% 7,8% Autres produits et services 73 88 -14,3% -16,8% Chiffre d'affaires opérationnel 573 552 5,7% 3,9%

(en millions d’euros) 2ème trimestre de l’exercice 2026 2ème trimestre de l’exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Avantages aux salariés 266 252 7,5% 5,8% Autres produits et services 39 51 -20,6% -23,0% Chiffre d'affaires opérationnel 306 303 2,8% 0,9%

L'activité Avantages aux salariés a généré un Chiffre d'affaires opérationnel de 500 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2026, en progression soutenue de +9,4% sur une base organique, ou de +7,8% en données publiées, en incluant un effet de change de -3,0% et un effet de périmètre de +1,4%. Représentant 87% du Chiffre d'affaires opérationnel au premier semestre de l'exercice 2026, l'activité Avantages aux salariés a maintenu une croissance solide, portée par une forte dynamique commerciale, en particulier en Amérique latine et dans le Reste du monde, ainsi que par un solide take-up rate de 5,0%. Au deuxième trimestre de l'exercice 2026, l'activité Avantages aux salariés a généré un Chiffre d'affaires opérationnel de 266 millions d'euros, en hausse de +7,5%, confirmant le maintien d'une forte dynamique de l'activité principale du Groupe dans l'ensemble des régions.

Les Autres produits et services ont généré un Chiffre d'affaires opérationnel de 73 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2026, dont 39 millions d'euros au deuxième trimestre. Comme prévu, la performance reflète les impacts anticipés du cycle contractuel, du redimensionnement et des effets de calendrier des programmes d'aides publiques en Europe continentale, notamment en Autriche, en Roumanie et en Belgique, ainsi que par la transformation stratégique en cours des activités au Royaume‑Uni et aux États‑Unis.

Chiffre d'affaires opérationnel par région

(en millions d’euros) 1er semestre de l’exercice 2026 1er semestre de l’exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Europe continentale 250 248 -0,7% 0,8% Amérique latine 229 204 12,1% 12,1% Reste du monde 94 99 8,5% -5,3% Chiffre d'affaires opérationnel 573 552 5,7% 3,9%

(en millions d’euros) 2ème trimestre de l’exercice 2026 2ème trimestre de l’exercice 2025 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Europe continentale 141 144 -3,3% -2,2% Amérique latine 117 106 10,1% 10,4% Reste du monde 48 53 4,8% -9,8% Chiffre d'affaires opérationnel 306 303 2,8% 0,9%



En Europe continentale, le Chiffre d'affaires opérationnel a atteint 250 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2026, en recul de -0,7% sur une base organique et en hausse de +0,8% en données publiées, intégrant un effet de périmètre de +1,5%, principalement lié à Skipr, et un effet de change négligeable. La performance régionale a été tirée par l'Europe du Sud, en particulier l'Espagne, tandis que le reste de l'Europe, dont la France et l'Europe de l'Est, a évolué dans un contexte plus complexe en raison des conditions macroéconomiques actuelles et de la situation du marché du travail. Si le cœur d'activité, les Avantages aux salariés, a continué d'afficher une solide dynamique commerciale, la performance a également été temporairement affectée par des effets ponctuels sur le segment des aides publiques. En excluant ces effets, l'Europe continentale a affiché une solide croissance organique de +3,4% .

En Amérique latine, le Chiffre d'affaires opérationnel s'est élevé à 229 millions d'euros sur le premier semestre de l'exercice 2026, affichant une croissance organique de +12,1% , correspondant à +12,1% en données publiées, dont un effet de change de -1,1% principalement lié aux activités au Brésil, et un effet de périmètre de +1,1% dû à l'acquisition de Benefício Fácil. La croissance a été portée par une forte dynamique commerciale, en particulier au Brésil, reflétant l'adoption croissante des solutions Pluxee tant auprès des grandes entreprises que des PME, ainsi que par des hausses de valeurs faciales portées par l'inflation et une activité solide des programmes d'aides publiques au Chili.

Dans le Reste du monde , le Chiffre d'affaires opérationnel s'est élevé à 94 millions d'euros pour le premier semestre de l'exercice 2026, en hausse organique de +8,5% et -5,3% en données publiées, intégrant un effet de change de -13,9% principalement lié à l'évolution de la livre turque, ainsi qu'un effet de périmètre de +0,2%. La performance régionale a été tirée par la Turquie, qui a continué de bénéficier du contexte d'hyperinflation, notamment via la hausse des valeurs faciales. Elle reflète également le recentrage en cours des activités du Groupe au Royaume‑Uni et aux États‑Unis sur une gamme de solutions d'Engagement des salariés entièrement digitalisée. Dans le cadre de cette transition, le Groupe a déployé un vaste plan comprenant une évolution au sein de l'équipe de management et la sortie de certains contrats historiques qui ont temporairement pesé sur le chiffre d'affaires de ces deux pays. Hors Royaume-Uni et États-Unis, le Chiffre d'affaires opérationnel affiche une croissance organique de +16,9% dans le Reste du monde.

Progression organique de la Marge d'EBITDA récurrent de +229 points de base

L'EBITDA récurrent a atteint 242 millions d'euros sur le premier semestre de l'exercice 2026, en progression organique de +12,9% , soutenue par l'ensemble des régions dans lesquelles le Groupe opère. L'EBITDA récurrent a augmenté de +7,7% en données publiées par rapport à l'année précédente, dont un effet de change de -5,4% et un effet de périmètre négligeable.

La Marge d'EBITDA récurrent s'établit à 37,0% , en progression organique de +229 points de base et +159 points de base en données publiées par rapport au premier semestre de l'exercice 2025.

Cette forte progression de l'EBITDA récurrent et de la marge reflète le levier opérationnel structurel du Groupe, porté par la scalabilité inhérente au modèle économique de Pluxee ainsi que par son approche disciplinée des coûts. Les initiatives en matière d'efficacité, les synergies d'intégration liées aux acquisitions récentes et le pilotage rigoureux des coûts ont renforcé l'agilité opérationnelle et continué de soutenir des gains de rentabilité durables sur le semestre.

Résultat opérationnel (EBIT) en hausse de +9,0% pour atteindre 172 millions d'euros

Le Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) a atteint 180 millions d'euros pour le premier semestre de l'exercice 2026, contre 171 millions d'euros sur le premier semestre de l'exercice précédent. Il comprend les amortissements et dépréciations de -62 millions d'euros, contre -54 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025.

Les Autres produits et charges d'exploitation ont atteint -8 millions d'euros pour le premier semestre de l'exercice 2026, contre -13 millions d'euros sur le premier semestre de l'exercice précédent. Cela reflète principalement des coûts ponctuels de restructuration et de rationalisation pour un montant de -6 millions d'euros ainsi que des coûts de transaction liés aux regroupements d'activités pour -1 million d'euros.

En conséquence, le Résultat opérationnel (EBIT) au premier semestre de l'exercice 2026 a atteint 172 millions d'euros , en hausse de +9,0% sur un an, comparé à 158 millions d'euros du premier semestre de l'exercice 2025.

Résultat net en forte progression de +9,3% à 116 millions d'euros

Les Produits et charges financiers s'établissent à -3 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2026, et sont stables par rapport au premier semestre de l'exercice 2025. Cela résulte principalement de (i) -24 millions d'euros d'intérêts associés aux obligations, aux dettes locatives et à la facilité de crédit revolving du Groupe, (ii) 22 millions d'euros de produits d'intérêts générés par la trésorerie non liée au Float, et (iii) -2 millions d'euros d'Autres produits et charges financiers.

La Charge d'impôt sur les résultats a atteint -53 millions d'euros sur le premier semestre de l'exercice 2026, correspondant à un Taux effectif d'imposition de 31,4%, globalement stable par rapport au premier semestre de l'exercice 2025.

Le Résultat net a fortement progressé pour atteindre 116 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2026, en hausse de +9,3% sur un an par rapport aux 106 millions d'euros enregistrés au premier semestre de l'exercice 2025. Cette solide performance a été portée par la progression de la Marge d'EBITDA récurrent, soutenue par un renforcement du levier opérationnel et de nouveaux gains d'efficacité. Elle reflète également la réduction progressive des Autres produits et charges d'exploitation et le pilotage rigoureux des Charges financières.

Le Résultat net, part du Groupe, après déduction de 11 millions d'euros d'intérêts minoritaires, a atteint 105 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2026, contre 97 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025, soit une hausse de +7,8% en données publiées.

Résultat net ajusté par action en hausse de +6,8 %, atteignant 0,78 euro

Attribuable aux actionnaires de la société mère 1er semestre de l’exercice 2026 1er semestre de l’exercice 2025 Résultat net de la période (en millions d'euros) 105 97 Résultat de base par action (en euros) 0,73 0,67 Résultat dilué par action (en euros) 0,73 0,66 Résultat net ajusté de la période (en millions d'euros) 112 107 Résultat de base ajusté par action (en euros) 0,78 0,73 Résultat dilué ajusté par action (en euros) 0,78 0,73

Le Résultat net ajusté , part du Groupe 1 , a atteint 112 millions d'euros pour le premier semestre de l'exercice 2026, contre 107 millions d'euros sur le premier semestre de l'exercice précédent. Le Résultat net ajusté par action s'est élevé à 0,78 euros sur la période, contre 0,73 euro pour le premier semestre de l'exercice 2025.

1 Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère retraité de l'impact des éléments comptabilisés en Autres produits et charges d'exploitation, net de l'impôt sur le résultat afférent et de la quote-part revenant aux intérêts minoritaires (intérêts ne donnant pas le contrôle).

Flux de trésorerie disponible récurrent de 210 millions d'euros et Taux de conversion de trésorerie récurrent de 86%

(en millions d’euros) 1er semestre de l’exercice 2026 1er semestre de l’exercice 2025 EBITDA récurrent 242 225 Investissement (44) (43) Variation du Besoin en fonds de roulement hors variation du Restricted cash (1) 85 43 Charge d’impôt sur les résultats (46) (45) Intérêts nets payés (20) (4) Autre (2) (7) (5) Flux de trésorerie disponible récurrent 210 171 Conversion récurrente de trésorerie 86% 76%

(1) Hors variation du Restricted cash de -96 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2026 et -4 millions d'euros au premier semestre 2025.

(2) Incluant principalement le remboursement des dettes locatives et la neutralisation des (i) charges non monétaires et (ii) Autres produits et charges d'exploitation ayant un impact sur le Besoin en fonds de roulement.

Les Dépenses d'investissement (CAPEX) se sont élevées à 44 millions d'euros sur le premier semestre de l’exercice 2026, contre 43 millions d'euros sur la même période 2025. Cela représente 6,8% du Chiffre d'affaires total sur le semestre. Pluxee a maintenu une discipline rigoureuse dans l'exécution de sa stratégie d'investissement dans les technologies et les données. Avec une allocation du capital maîtrisée, le Groupe a poursuivi la transition vers un modèle opérationnel davantage orienté vers les dépenses d'exploitation (OPEX), soutenu par la migration vers le cloud et l'amélioration de la gestion des services informatiques.

La Variation du besoin en fonds de roulement , hors Restricted cash , s'est élevée à 85 millions d'euros sur la période contre 43 millions pour le premier semestre de l’exercice 2025. Cette évolution favorable reflète l'amélioration de la collecte et de la gestion de la trésorerie du Groupe.

Le Flux de trésorerie disponible récurrent s'élève à 210 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2026, en progression de +22,5% sur un an. Cette génération importante est due à l'augmentation significative de la Marge d'EBITDA récurrent, associée à un pilotage rigoureux des dépenses d'investissement (CAPEX) et à l'évolution favorable de la variation du Besoin en fonds de roulement hors Restricted cash .

Le Taux de conversion de trésorerie récurrent s'est élevé à 86% pour le premier semestre de l'exercice 2026, contre 76% sur le premier semestre 2025, reflétant la qualité des résultats récurrents.

Renforcement de la Position de trésorerie financière nette à 1 270 millions d'euros

La Position de trésorerie financière nette, hors Restricted cash , au 28 février 2026, s'élève à 1 270 millions d'euros contre 1 163 millions d'euros au 31 août 2025, représentant une progression +107 millions d'euros sur le premier semestre de l'exercice 2026. Cette évolution positive a été portée par la forte génération de Flux de trésorerie disponible récurrent, qui a plus que compensé la distribution de dividendes aux actionnaires et des intérêts minoritaires de Pluxee N.V. au titre de l'exercice 2025, et l'exécution du programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros lancé le 31 octobre 2025. Sur la période, le Groupe a également bénéficié d'un effet de change positif sur la trésorerie.

La Trésorerie et les équivalents de trésorerie, hors Restricted cash , s'élèvent à 1 350 millions d'euros au 28 février 2026, contre 1 481 millions d'euros au 31 août 2025, tandis que les Actifs financiers courants s'établissent à 1 210 millions d'euros au 28 février 2026, contre 971 millions d'euros au 31 août 2025. Sur la période, le Groupe a poursuivi une stratégie d'investissement flexible, optimisant à la fois la durée des investissements et l'arbitrage entre instruments à taux fixe et à taux variable, dans un contexte de baisse des taux d'intérêt dans la plupart des zones géographiques. Le montant total des liquidités, incluant 753 millions d'euros de Restricted cash lié au Float et hors -19 millions d'euros de découverts bancaires, atteint 3 313 millions d'euros au 28 février 2026.

La Dette financière brute s'élève à -1 271 millions d'euros au 28 février 2026, contre -1 289 millions d'euros au 31 août 2025. Au 28 février 2026, le Groupe était financé par (i) deux obligations de 550 millions d'euros chacune, arrivant à échéance en 2028 et 2032, sur lesquelles le Groupe a mis en place des swaps de taux d'intérêt fixe-variable sur une partie du montant nominal, (ii) une facilité de crédit revolving (non tirée) de 650 millions d'euros, avec une échéance fixée à octobre 2030, et (iii) un NEU CP program avec un plafond de 400 millions d'euros et un encours de 75 millions d'euros au 28 février 2026.

Au 28 février 2026, la solide position de trésorerie financière de Pluxee et sa capacité à générer des liquidités se reflètent dans la notation BBB+ « with stable outlook » attribuée par Standard & Poor's.

Confirmation des objectifs financiers pour l'exercice 2026

Suite aux évolutions réglementaires au Brésil annoncées le 12 novembre 2025, qui commenceront à impacter les résultats financiers du Groupe à compter du second semestre de l'exercice, Pluxee a présenté, le 17 novembre 2025, des objectifs financiers révisés pour l'exercice 2026.

Fort du solide niveau de performance réalisé au premier semestre de l'exercice 2026, de la résilience de son modèle économique et de son agilité d'exécution, le Groupe confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2026, tout en restant attentif à l'environnement macroéconomique et géopolitique de plus en plus incertain :

Un Chiffre d'affaires total stable sur une base organique ;



Une légère progression de la mar ge d'EBITDA récurrent ; et



de la mar Un taux de conversion de trésorerie récurrente d'environ 80% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026.





Au-delà de l'exercice 2026, les mesures réglementaires annoncées au Brésil et leur calendrier d'implémentation, s'ils étaient pleinement confirmés, continueraient d'impacter les résultats financiers du Groupe au cours du premier semestre de l'exercice 2027, Pluxee anticipant un retour à une trajectoire de croissance durable et rentable à compter du second semestre de l'exercice 2027.

Événements significatifs du premier semestre de l'exercice 2026

Acquisitions finalisées sur la période

En septembre 2025, le Groupe a finalisé l'acquisition de 100% de Skipr SA , un acteur innovant en forte croissance dans le domaine des avantages liés à la mobilité des salariés, comptant plus de 330 clients en Belgique et en France, enrichissant ainsi l'offre multi-avantages du Groupe dans ces deux pays et renforçant sa capacité d'innovation.

Par ailleurs, en décembre 2025, le Groupe a finalisé l'acquisition de 100% de ProEves Services, acteur majeur en Inde des Avantages aux salariés liés à la garde d'enfants, accompagnant plus de 100 entreprises clientes locales. Le Groupe renforce ainsi sa position de leader en Inde.

Les deux opérations ont été intégralement financées à partir de la trésorerie existante, sans impact sur le niveau d'endettement du Groupe.

Paiement du dividende de l'exercice 2025 et exécution du programme de rachat d'actions

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires, qui s'est tenue le 17 décembre 2025, a approuvé la distribution du dividende pour l'exercice 2025 de 0,38 euro par action ordinaire. Le dividende, représentant un montant total de 55 millions d'euros, a été versé aux actionnaires de Pluxee N.V. le 23 décembre 2025.

En outre, un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 100 millions d'euros a été lancé le 30 octobre 2025 ; il s'étend du 31 octobre 2025 au 30 juin 2026 au plus tard, conformément à l'autorisation accordée par l'Assemblée générale des actionnaires au Conseil d'administration et aux réglementations en vigueur. L'objectif principal de ce programme est de réduire le capital social de Pluxee N.V. par l'annulation d'actions rachetées, et, à titre secondaire, de permettre au Groupe de satisfaire à ses obligations au titre des prochains plans d'attribution d'actions de performance.

Au 28 février 2026, le Groupe détenait 4 915 356 actions acquises durant le premier semestre de l'exercice 2026 au titre du nouveau programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros, soit 62% du programme.

Activités de financement et couverture du risque de taux d'intérêt

Le 2 octobre 2025, le Groupe a obtenu l'approbation bancaire pour prolonger l'échéance initiale de sa facilité de crédit revolving de 650 millions d'euros d'une année supplémentaire. Elle arrive désormais à échéance en octobre 2030.

Par ailleurs, le Groupe a conclu des swaps de taux d'intérêt fixe-variable désignés comme couverture de juste valeur d'une partie de ses obligations à taux fixe.

Conférence téléphonique

Pluxee tiendra une conférence téléphonique en anglais le 16 avril 2026 à 8h30 CET pour commenter les Résultats du premier semestre de l'exercice 2026 .

Pour se connecter :

depuis la France : +33 1 70 91 87 04; ou

depuis le Royaume-Uni : +44 121 281 8004; ou

depuis les États-Unis : +1 718 705 8796,





suivi du code d'accès 14 05 22.

La diffusion en direct sera accessible sur www.pluxeegroup.com.

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.pluxeegroup.com dans la section « Investisseurs – Résultats financiers et publications ».

Les états financiers consolidés condensés et le rapport financier semestriel, qui comprend le rapport du commissaire aux comptes et la déclaration de responsabilité du Conseil d'Administration au titre de ce rapport, sont disponibles sur le site Internet du Groupe www.pluxeegroup.com, dans la section « Investisseurs – Résultats financiers et publications ».

Le rapport financier semestriel est déposé auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers ( Stichting Autoriteit Financiële Markten ), les Pays-Bas étant l'État membre d'origine de Pluxee N.V. d'après la directive 2004/109/CE (telle que modifiée par la directive 2013/50/UE).

Calendrier financier de l'exercice 2026

Chiffre d’affaires du 3 e trimestre de l'exercice 2026 3 juillet 2026 Résultats annuels de l’exercice 2026 29 octobre 2026 Assemblée annuelle des actionnaires pour l’exercice 2026 17 décembre 2026

Ces dates sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier disponible sur le site Internet du Groupe : www.pluxeegroup.com

À propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et à retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Analystes et Investisseurs

Pauline Bireaud

+33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com Médias

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com

Annexes

Chiffre d'affaires total

Répartition du chiffre d'affaires total par nature



1er trimestre 2ème trimestre 1er semestre (en millions d’euros) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 Chiffre d'affaires opérationnel 268 249 306 303 573 552 Croissance organique (%) 9,1% 2,8% 5,7% Effet de change (%) -3,0% -2,9% -2,9% Effet de périmètre (%) 1,4% 1,0% 1,1% Croissance publiée (%) 7,5% 0,9% 3,9% Chiffre d’affaires issu du Float 40 40 41 43 81 83 Croissance organique (%) 8,5% 2,2% 5,3% Effet de change (%) -7,8% -7,9% -7,9% Effet de périmètre (%) 0,1% 0,1% 0,1% Croissance publiée (%) 0,8% -5,6% -2,5% Chiffre d'affaires total 308 289 346 346 655 635 Croissance organique (%) 9,0% 2,8% 5,6% Effet de change (%) -3,6% -3,5% -3,6% Effet de périmètre (%) 1,2% 0,8% 1,0% Croissance publiée (%) 6,6% 0,1% 3,0%

Répartition du chiffre d'affaires total par activité



1er trimestre 2ème trimestre 1er semestre (en millions d’euros) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 Avantages aux salariés 271 249 304 290 575 539 Croissance organique (%) 11,2% 7,3% 9,1% Effet de change (%) -3,8% -3,7% -3,7% Effet de périmètre (%) 1,4% 1,0% 1,1% Croissance publiée (%) 8,8% 4,6% 6,5% Autres produits et services 37 40 43 56 80 96 Croissance organique (%) -4,6% -21,0% -14,1% Effet de change (%) -2,5% -2,4% -2,5% Effet de périmètre (%) —% —% —% Croissance publiée (%) -7,1% -23,4% -16,6% Chiffre d'affaires total 308 289 346 346 655 635 Croissance organique (%) 9,0% 2,8% 5,6% Effet de change (%) -3,6% -3,5% -3,6% Effet de périmètre (%) 1,2% 0,8% 1,0% Croissance publiée (%) 6,6% 0,1% 3,0%

Répartition du chiffre d'affaires total par région



1er trimestre 2ème trimestre 1er semestre (en millions d’euros) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 Europe continentale 121 120 153 159 274 279 Croissance organique (%) -0,4% -5,2% -3,1% Effet de change (%) 0,0% 0,0% 0,0% Effet de périmètre (%) 1,9% 1,0% 1,3% Croissance publiée (%) 1,4% -4,3% -1,8% Amérique latine 131 112 136 121 267 233 Croissance organique (%) 17,2% 12,3% 14,7% Effet de change (%) -1,6% -0,8% -1,2% Effet de périmètre (%) 1,0% 0,9% 1,0% Croissance publiée (%) 16,7% 12,4% 14,5% Reste du monde 56 58 57 65 114 123 Croissance organique (%) 12,9% 4,6% 8,5% Effet de change (%) -15,2% -17,0% -16,2% Effet de périmètre (%) —% 0,3% 0,1% Croissance publiée (%) -2,4% -12,2% -7,6% Chiffre d'affaires total 308 289 346 346 655 635 Croissance organique (%) 9,0% 2,8% 5,6% Effet de change (%) -3,6% -3,5% -3,6% Effet de périmètre (%) 1,2% 0,8% 1,0% Croissance publiée (%) 6,6% 0,1% 3,0%

Chiffre d'affaires opérationnel

Répartition du chiffre d'affaires opérationnel par activité



1er trimestre 2ème trimestre 1er semestre (en millions d’euros) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 Avantages aux salariés 234 212 266 252 500 464 Croissance organique (%) 11,6% 7,5% 9,4% Effet de change (%) -3,1% -3,0% -3,0% Effet de périmètre (%) 1,7% 1,2% 1,4% Croissance publiée (%) 10,2% 5,8% 7,8% Autres produits et services 34 37 39 51 73 88 Croissance organique (%) -5,7% -20,6% -14,3% Effet de change (%) -2,5% -2,4% -2,4% Effet de périmètre (%) —% —% —% Croissance publiée (%) -8,2% -23,0% -16,8% Chiffre d'affaires opérationnel 268 249 306 303 573 552 Croissance organique (%) 9,1% 2,8% 5,7% Effet de change (%) -3,0% -2,9% -2,9% Effet de périmètre (%) 1,4% 1,0% 1,1% Croissance publiée (%) 7,5% 0,9% 3,9%

Répartition du chiffre d'affaires opérationnel par région



1er trimestre 2ème trimestre 1er semestre (en millions d’euros) 2026 2025 2026 2025 2026 2025 Europe continentale 110 105 141 144 250 248 Croissance organique (%) 2,7% -3,3% -0,7% Effet de change (%) 0,0% 0,0% 0,0% Effet de périmètre (%) 2,2% 1,1% 1,5% Croissance publiée (%) 4,9% -2,2% 0,8% Amérique latine 112 98 117 106 229 204 Croissance organique (%) 14,3% 10,1% 12,1% Effet de change (%) -1,5% -0,8% -1,1% Effet de périmètre (%) 1,1% 1,1% 1,1% Croissance publiée (%) 13,9% 10,4% 12,1% Reste du monde 46 46 48 53 94 99 Croissance organique (%) 12,6% 4,8% 8,5% Effet de change (%) -12,8% -14,9% -13,9% Effet de périmètre (%) —% 0,3% 0,2% Croissance publiée (%) -0,1% -9,8% -5,3% Chiffre d'affaires opérationnel 268 249 306 303 573 552 Croissance organique (%) 9,1% 2,8% 5,7% Effet de change (%) -3,0% -2,9% -2,9% Effet de périmètre (%) 1,4% 1,0% 1,1% Croissance publiée (%) 7,5% 0,9% 3,9%

Bilan Simplifié

(en millions d’euros) 28 Février 2026 31 Août 2025

(en millions d’euros) 28 Février 2026 31 Août 2025 Créances commerciales liées au Float (1) 1 282 1 276

Capitaux propres 490 470 Restricted cash 753 854

Valeur en circulation et passifs associés 4 028 3 885 Actifs financiers courants 1 210 971

Emprunts à court terme⁽³⁾ 1 274 1 289 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 350 1 481

Découverts bancaires 19 – Autres actifs (2) 1 876 1 817

Autres passifs⁽⁴⁾ 661 755 Total Actifs 6 471 6 399

Total Capitaux



propres et Passifs 6 471 6 399

(1) Hors avances clients.

(2) Inclut principalement le goodwill et les autres actifs incorporels.

(3) Inclut, au 28 février 2026, 1 140 millions d'euros de dettes financières et locatives à long terme et 134 millions d'euros de dettes financières et locatives à court terme.

(4) Inclut principalement les dettes commerciales et autres passifs courants.

Trésorerie liée au Float

(en millions d’euros) 28 Février 2026 31 Août 2025 28 Février 2025 Valeur en circulation et passifs associés 4 028 3 885 4 439 Créances commerciales nettes liées au Float (1) 1 173 1 149 1 548 Trésorerie liée au Float 2 855 2 736 2 892 Dont Restricted cash lié au Float 753 854 975 Dont Unrestricted cash lié au Float 2 102 1 883 1 917

(1) Au 28 février 2026, les créances commerciales nettes liées au Float s'élevaient à 1 173 millions d'euros et se composent de créances commerciales liées au Float à hauteur de 1 282 millions d'euros, nettes des avances clients de 109 millions d'euros.

Définitions des Indicateurs alternatifs de performance

Résultat de base/dilué ajusté par action Le Résultat de base / dilué ajusté par action est calculé en divisant le Résultat net ajusté (attribuable aux actionnaires de la société mère) par le nombre moyen pondéré de base d’actions ou le nombre moyen pondéré dilué d’actions. Résultat net ajusté Le Résultat net ajusté sert de base au calcul du taux de versement des dividendes.



Il comprend le résultat net (attribuable aux actionnaires de la société mère) retraité pour l’impact des éléments comptabilisés dans Autres produits et charges d’exploitation, nets d’impôts sur le revenu et intérêts minoritaires. Ratio CAPEX/Chiffre d'affaires Le ratio CAPEX/Chiffre d’affaires est calculé en divisant les dépenses d’investissement (CAPEX) par le chiffre d’affaires total. Trésorerie liée au Float La Trésorerie liée au Float correspond aux fonds collectés auprès des clients en relation avec la valeur chargée sur les cartes ou l’émission de solutions numériques ou de titres papier, mais pas encore remboursées aux commerçants ( Float ).



Le Float est calculé comme la Valeur en circulation et passifs associés moins les Créances commerciales nettes liées au Float (correspondant aux Créances commerciales liées au Float retraité des Avances clients). Position de trésorerie financière nette La Position de trésorerie financière nette évalue la liquidité, la structure du capital et l’effet de levier financier du Groupe. Elle comprend des dettes financières brutes et des dettes de location, y compris des instruments financiers dérivés liés à la couverture de la dette, moins la trésorerie et équivalents de trésorerie (nets des découverts et excluant le Restricted cash ) et les actifs financiers courants. Trésorerie non liée au Float La Trésorerie non liée au Float est calculée comme la Trésorerie et équivalents de trésorerie et les Actifs financiers courants, à l’exclusion de la trésorerie collectée auprès des clients en relation avec le volume d’affaires émis. Taux de conversion de trésorerie récurrente Le Taux de conversion de trésorerie récurrente mesure la capacité du Groupe à convertir son EBITDA récurrent en trésorerie.



Le Taux de conversion de trésorerie récurrente correspond au Flux de trésorerie disponible récurrent divisé par l’EBITDA récurrent. EBITDA récurrent L’EBITDA récurrent est utilisé pour évaluer la performance des segments opérationnels déclarés.



L’EBITDA récurrent est calculé en déduisant l’impact des amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles et des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (tels que rapportés dans la ligne Amortissements et dépréciations du compte de résultat consolidé) du Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) présenté dans le compte de résultat consolidé. Marge d’EBITDA récurrent La marge d’EBITDA récurrent correspond à l’EBITDA récurrent divisé par le Chiffre d’affaires total. Croissance organique de la marge d'EBITDA récurrent La croissance organique de la marge EBITDA récurrente est calculée comme la croissance sur la période en cours, déterminée en utilisant le taux de change de l’exercice précédent, et ajustée, sur la période en cours, des effets des acquisitions et/ou cessions réalisées postérieurement à la période comparable précédente. Flux de trésorerie disponible récurrent Le Flux de trésorerie disponible récurrent mesure la trésorerie nette générée par les opérations qui est disponible pour les investissements stratégiques (nets de cessions), pour le remboursement de la dette financière et pour les paiements de dividendes aux actionnaires.



Le Flux de trésorerie disponible récurrent est calculé comme la Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles, comme indiqué dans l’état des flux de trésorerie consolidés moins (i) les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, (ii) les remboursements des dettes locatives et (iii) le retraitement des Autres produits et charges d’exploitation sur la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation. Liquidité récurrente générée par les opérations Les Liquidités récurrentes générées par les opérations fournissent des informations pour mesurer la trésorerie nette générée par les opérations, indépendamment des différences dans les réglementations régissant l’émission de solutions, cartes et titres papier fournis numériquement.



Les Liquidités récurrentes générées par les opérations sont calculées comme le Flux de trésorerie disponible récurrent plus la variation de Restricted cash lié au Float. Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) Le Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) correspond au Résultat opérationnel (EBIT) avant Autres produits et charges d’exploitation. Croissance organique du Chiffre d'affaires et de l'EBITDA récurrent La Croissance organique du Chiffre d’affaires et de l'EBITDA récurrent est calculée comme la croissance de la période en cours, calculée en utilisant le taux de change de la période fiscale précédente, et ajustée en fonction de l’impact de la période précédente comparable pour inclure ou supprimer l’effet des acquisitions et/ou des cessions qui se sont produites après cette période.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reflètent les intentions, les convictions actuelles, les attentes et les hypothèses du Groupe, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales futures du Groupe et l’environnement dans lequel le Groupe opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants échappant au contrôle du Groupe, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels du Groupe soient significativement différents de ceux que ces déclarations prospectives expriment ou impliquent. Ces risques et incertitudes comprennent ceux discutés dans le Rapport Annuel Exercice 2025 de Pluxee, déposé le 30 octobre 2025 auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers ( Autoriteit Financiële Markten , « AFM ») et de l’Autorité des Marchés Financiers, et disponible dans la section « Investisseurs – Résultats Financiers et Publications » du site Internet du Groupe : www.pluxeegroup.com. En conséquence, les lecteurs de ce communiqué de presse sont invités à utiliser ces déclarations prospectives avec la plus grande précaution. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et le Groupe Pluxee décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation à investir dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

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