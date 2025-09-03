 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pluxee acquiert le groupe de solutions de mobilité Skipr
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 07:11

Pluxee PLX.PA a annoncé mercredi l’acquisition de Skipr, une entreprise belge spécialisée dans les solutions de mobilité pour les salariés, afin de renforcer son offre en Belgique et en France.

L’opération, financée par les ressources existantes avec un impact limité sur la dette, devrait contribuer positivement à la croissance organique et à l'Ebitda récurrent à partir de 2026, précise un communiqué de Pluxee.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

PLUXEE
17,060 EUR Euronext Paris -1,39%
