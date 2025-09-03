Pluxee acquiert le groupe de solutions de mobilité Skipr

Pluxee PLX.PA a annoncé mercredi l’acquisition de Skipr, une entreprise belge spécialisée dans les solutions de mobilité pour les salariés, afin de renforcer son offre en Belgique et en France.

L’opération, financée par les ressources existantes avec un impact limité sur la dette, devrait contribuer positivement à la croissance organique et à l'Ebitda récurrent à partir de 2026, précise un communiqué de Pluxee.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)