Pluxee abaisse ses objectifs 2026 en raison du nouveau cadre réglementaire au Brésil

Pluxee PLX.PA a abaissé lundi ses perspectives financières pour 2026, évoquant le nouveau cadre réglementaire concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil.

"À ce stade, des incertitudes significatives persistent quant à la portée, à la faisabilité opérationnelle et à l'échelonnement des mesures annoncées par le gouvernement brésilien", indique Pluxee.

"Dans ce contexte, le groupe a décidé, pour l’instant, de s’appuyer sur les hypothèses les plus défavorables, reposant sur la mise en œuvre intégrale de la réforme selon le calendrier annoncé."

Pluxee s'attend désormais à un chiffre d'affaires total stable sur l’exercice 2026, contre une croissance organique "high-single digit" précédemment annoncée.

Le groupe table également sur une "légère expansion" organique de la marge d'Ebitda récurrent sur l’exercice 2026, contre une augmentation de 100 points de base attendue auparavant.

"Au-delà de l'exercice 2026, les mesures annoncées et le calendrier, s'ils étaient pleinement confirmés, continueraient d'impacter les agrégats financiers du groupe au cours du premier semestre de l'exercice 2027", prévient encore Pluxee.

La semaine dernière, le concurrent Edenred EDEN.PA avait aussi prévenu que le changement de cadre réglementaire au Brésil pourrait peser sur ses résultats 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)