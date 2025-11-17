Les Bourses européennes ouvrent sans élan

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert autour de l'équilibre lundi, sans élan face aux nombreuses incertitudes qui entourent la santé économique américaine et la trajectoire monétaire de la banque centrale du pays, en l'absence de nombreuses données clés avec le shutdown.

Dans les premiers échanges, Paris grappillait 0,04% et Londres 0,02% après avoir ouvert dans le rouge, et Francfort prenait 0,13%.

