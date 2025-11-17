 Aller au contenu principal
Santé: la ministre promet une simplification "massive" de l'administration
information fournie par AFP 17/11/2025 à 09:21

La ministre de la Santé Stéphanie Rist, le 30 octobre 2025, à Carentan, dans la Manche ( POOL / LOU BENOIST )

La ministre de la Santé va engager un "mouvement massif" de simplification administrative, a-t-elle annoncé lundi, dans un contexte d'incertitudes quant aux intentions du gouvernement sur une possible réforme des agences régionales de santé (ARS).

"Dès cette semaine, j'engage un mouvement de simplification massif de notre administration en santé", a déclaré Stéphanie Rist sur RTL.

Ce projet "répond à ce qu'a dit le Premier ministre" Sébastien Lecornu, a-t-elle précisé.

M. Lecornu a jugé vendredi nécessaire de mener une "réforme profonde" des agences régionales de santé (ARS). Ces organismes, qui dépendent du ministère de la Santé, sont chargés de mettre en oeuvre la politique nationale de santé au niveau local.

Mme Rist avait, dans la foulée, adressé un courrier aux directeurs des ARS, assurant qu'il n'était pas question de les "démanteler" mais d'en faire les "bras armés" du ministère.

La ministre a toutefois suggéré lundi qu'il était souhaitable de retirer certaines prérogatives aux ARS, évoquant un cas où l'une de ces agences s'était opposée à la décision d'élus locaux d'installer un dispositif d'imagerie médicale sur leur territoire.

"Quand les départements, quand les élus du territoires considèrent qu'il faut le faire (et) qu'ils ont les financements à côté, ce n'est pas à l'administration centrale de dire +c'est autorisé ou pas+", a déclaré Mme Rist.

"Nous avons besoin d'une administration de la santé forte mais recentrée sur son coeur de métier", a-t-elle conclu, sans donner de détail concret sur les mesures envisagées.

    Bah ! Les médecins "gèrent" parfois les hôpitaux publics et le résultat est une catastrophe. Les mandarins - certains- pilotent "leur" service en autocrates, souvent associés avec des syndicalistes, ils sont surtout préoccupés par leur "pouvoir" et cela bloque des évolutions indispensables car la médecine bouge, les techniques évoluent, mais les hommes et femmes de pouvoir en fin de carrière sont de jaloux conservateurs . Et c'est du vécu !

