Plusieurs unités hors service à la raffinerie BP de Whiting, selon des sources citant des données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Plusieurs unités étaient hors service à la raffinerie de pétrole de Whiting de BP BP.L dans l'Indiana, d'une capacité de 440 000 barils par jour et la plus importante de la région du Midwest américain, ont déclaré vendredi deux sources de marché, citant des données de Wood Mackenzie.

La raffinerie effectuait un torchage actif tôt vendredi, a déclaré l'une des sources, citant un flux vidéo de caméra de Wood Mackenzie de l'usine.

BP et Wood Mackenzie n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.