 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Plusieurs unités hors service à la raffinerie BP de Whiting, selon des sources citant des données
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Plusieurs unités étaient hors service à la raffinerie de pétrole de Whiting de BP BP.L dans l'Indiana, d'une capacité de 440 000 barils par jour et la plus importante de la région du Midwest américain, ont déclaré vendredi deux sources de marché, citant des données de Wood Mackenzie.

La raffinerie effectuait un torchage actif tôt vendredi, a déclaré l'une des sources, citant un flux vidéo de caméra de Wood Mackenzie de l'usine.

BP et Wood Mackenzie n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Valeurs associées

BP
411,025 GBX LSE -0,49%
Gaz naturel
2,94 USD NYMEX +0,38%
Pétrole Brent
61,35 USD Ice Europ +0,54%
Pétrole WTI
57,59 USD Ice Europ +0,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank