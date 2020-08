Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plusieurs tonnes de matériel sanitaire envoyées au Liban, annonce Macron Reuters • 05/08/2020 à 02:47









5 août (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a annoncé mercredi que la France déployait au Liban "un détachement de la sécurité civile et plusieurs tonnes de matériel sanitaire", alors qu'une importante explosion dans la capitale Beyrouth a fait au moins 78 morts, plusieurs milliers de blessés et causé d'importants dégâts. S'exprimant via Twitter, il a ajouté que des urgentistes allaient également rejoindre Beyrouth "au plus vite". Le chef de l'Etat avait annoncé quelques heurs plus tôt que des secours et des moyens français seraient acheminés au Liban, exprimant sa "solidarité fraternelle" avec les Libanais. (Jean Terzian)

