CAC 40
7 808,62
-0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Plusieurs grandes banques européennes créent une société pour lancer un 'stablecoin' adossé à l'euro
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 09:47

Un consortium de neuf banques européennes - dont ING INGA.AS et UniCredit

CRDI.MI - a annoncé jeudi la création d'une nouvelle société pour lancer un "stablecoin" adossé à l'euro.

L'entreprise nouvellement créée sera basée aux Pays-Bas et vise à être placée sur la supervision et la licence de la banque centrale néerlandaise.

Le fonctionnement d'un "stablecoin" est comparable à celui d'un fonds monétaire exposé aux taux souverains de la devise à laquelle la cryptodevise est adossée.

Le consortium inclut Banca Sella, KBC KBC.BR , Danske Bank

DANSKE.CO , DekaBank, SEB, CaixaBank et Raiffeisen Bank International RBIV.VI .

Les partenaires ont annoncé que d'autres pourraient se joindre à l'initiative et qu'un directeur général serait bientôt nommé.

"Nous contribuons à répondre au besoin d'une solution fiable et réglementée pour les paiements et les règlements sur la chaîne, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle norme dans le domaine des actifs numériques qui soutiendra la croissance et la souveraineté financière de l'Europe", a déclaré Fiona Melrose, responsable de la stratégie d'UniCredit.

(Rédigé par Tom Sims, version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)

Devises

Valeurs associées

CAIXABANK
8,7540 EUR Sibe +0,02%
DANSKE BANK
36,100 EUR Tradegate -0,44%
DANSKE BANK
269,650 DKK LSE Intl -0,68%
ING GROUP
21,9900 EUR Euronext Amsterdam -0,11%
KBC GR
98,6000 EUR Euronext Bruxelles -0,22%
RAIFF BANK INT
29,120 EUR LSE Intl +0,14%
SEB -A-
182,075 SEK LSE Intl +0,08%
UNICREDIT
64,360 EUR MIL +0,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

