Plusieurs grandes banques européennes créent une société pour lancer un 'stablecoin' adossé à l'euro

Un consortium de neuf banques européennes - dont ING INGA.AS et UniCredit
CRDI.MI - a annoncé jeudi la création d'une nouvelle société pour lancer un "stablecoin" adossé à l'euro.
L'entreprise nouvellement créée sera basée aux Pays-Bas et vise à être placée sur la supervision et la licence de la banque centrale néerlandaise.
Le fonctionnement d'un "stablecoin" est comparable à celui d'un fonds monétaire exposé aux taux souverains de la devise à laquelle la cryptodevise est adossée.
Le consortium inclut Banca Sella, KBC KBC.BR , Danske Bank
DANSKE.CO , DekaBank, SEB, CaixaBank et Raiffeisen Bank International RBIV.VI .
Les partenaires ont annoncé que d'autres pourraient se joindre à l'initiative et qu'un directeur général serait bientôt nommé.
"Nous contribuons à répondre au besoin d'une solution fiable et réglementée pour les paiements et les règlements sur la chaîne, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle norme dans le domaine des actifs numériques qui soutiendra la croissance et la souveraineté financière de l'Europe", a déclaré Fiona Melrose, responsable de la stratégie d'UniCredit.
(Rédigé par Tom Sims, version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)
