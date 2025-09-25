Plusieurs grandes banques européennes créent une société pour lancer un 'stablecoin' adossé à l'euro

Un consortium de neuf banques européennes - dont ING INGA.AS et UniCredit

CRDI.MI - a annoncé jeudi la création d'une nouvelle société pour lancer un "stablecoin" adossé à l'euro.

L'entreprise nouvellement créée sera basée aux Pays-Bas et vise à être placée sur la supervision et la licence de la banque centrale néerlandaise.

Le fonctionnement d'un "stablecoin" est comparable à celui d'un fonds monétaire exposé aux taux souverains de la devise à laquelle la cryptodevise est adossée.

Le consortium inclut Banca Sella, KBC KBC.BR , Danske Bank

DANSKE.CO , DekaBank, SEB, CaixaBank et Raiffeisen Bank International RBIV.VI .

Les partenaires ont annoncé que d'autres pourraient se joindre à l'initiative et qu'un directeur général serait bientôt nommé.

"Nous contribuons à répondre au besoin d'une solution fiable et réglementée pour les paiements et les règlements sur la chaîne, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle norme dans le domaine des actifs numériques qui soutiendra la croissance et la souveraineté financière de l'Europe", a déclaré Fiona Melrose, responsable de la stratégie d'UniCredit.

(Rédigé par Tom Sims, version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)