Plusieurs gérants obligataires et actions sont sélectionnés par l'Ircem

L'Ircem (institution de retraite complémentaire des employés de particuliers) a finalisé au mois de septembre quatre appels d'offres obligataires et actions. " Dans l' objectif de diversifier le risque gestionnaire, nous avons décidé de redistribuer notre gestion déléguée, laquelle était jusqu' alors centralisée sur LBPAM" , explique Nicolas Demarcq, responsable Finance et Investissements de l'Ircem, à la rédaction d'Instit Invest.

L'institution, qui conserve quelques positions dans des OPCVM actions LBPAM, auparavant logés dans le mandat diversifié global, a d'abord confié à Groupama AM deux mandats obligataires. Gérés en titres vifs et d'un montant unitaire de 250 millions d'euros, l'un porte sur des emprunts d' Etats et l'autre sur des obligations corporates.

Sur les actions, l'Ircem a attribué deux fonds dédiés de 125 millions d' euros chacun. Le premier, caractérisé low vol, est géré par Natixis IM. " Dans un contexte de volatilité accrue et de hausse continue des marchés actions, il était pertinent de s' intéresser à des solutions un peu plus prudentes" , justifie Nicolas Demarcq.

Le second est un fonds dédié géré par La Française pour répliquer l' indice Euro 50 d' amLeague. Le recours à cet indice, qui a généré une surperformance de 200bp sur deux ans, ne se justifie pas par une volonté de réduire les coûts de gestion. " L' indice amLeague permet par construction de capter l' alpha d' un panel de gérants : la sur-performance de l' indice par rapport à l' Eurostoxx est ainsi rendue stable sur un horizon moyen terme" , exprime le responsable Finance et Investissements de l'Ircem. Définie début 2019, l' allocation d' Ircem Prévoyance (1,6 milliard d'euros) vise 30% d' actions, 45% d' obligations, 15% d' actifs illiquides et 10% de trésorerie.

Depuis 2013, amLeague propose aux investisseurs plusieurs indices reposant sur un algorithme. Ce dernier sélectionne chaque trimestre trois gérants (concourant dans des mandats fictifs) affichant la meilleure performance et la tracking error la plus faible sur la classe d'actifs. amLeague est soutenu par un " Club d'institutionnels" comprenant notamment l'Erafp, le FRR, ou encore Aviva.

Selon Antoine Briant, fondateur de la plateforme, "depuis sa création en mars 2011, l' indice Euro 50 a généré une performance de 136%. L' Euro Stoxx 50, qui lui est directement comparable a uniquement réalisé +64%".