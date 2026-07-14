Plusieurs États américains font appel au cabinet d'avocats privé Milbank pour s'opposer à l'accord entre Paramount et Warner Bros

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* Bonta, en Californie, affirme que ce cabinet apporte une « puissance de frappe » en matière de concurrence

* Le ministère de la Justice a autorisé l'opération après huit mois d'examen

* Paramount fait appel à Jeffrey Kessler et à d'autres avocats spécialisés en droit de la concurrence

par Mike Scarcella

La Californie a annoncé lundi avoir engagé le cabinet d’avocats Milbank pour l’assister dans son action en justice visant à bloquer la fusion entre Paramount PSKY.O et Warner Bros WBD.O , s’assurant ainsi les services d’avocats de premier plan spécialisés en droit de la concurrence, capables de tenir tête à l’équipe juridique de Paramount. Cette décision laisse également présager un affrontement potentiel entre l’administration du président Donald Trump, qui a soutenu la fusion, et un cabinet qui avait décidé de conclure un accord à l’amiable avec Trump lorsque celui-ciavait pris pour cible des cabinets d’avocats en raison de leurs anciens clients, de leurs pratiques d’embauche etde leurs liens avec des ennemis présumés de Trump.

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré que l’État avait engagé Milbank, un grand cabinet d’affaires, car « nous avons besoin de cette puissance de feu ». Il a ajouté que la Californie s’attendait à affronter « une armée d’avocats privés de haut vol » de la part de Paramount. L’équipe californienne de Milbank comprend Richard Parker et James Weingarten, un ancien avocat spécialisé en droit de la concurrence au sein du gouvernement américain qui faisait partie de l’équipe ayant tenté, sans succès de bloquer l’offre de rachat de Microsoft sur Activision Blizzard, d’un montant de 69 milliards de dollars.

Jeffrey Kessler, du cabinet Winston Taylor, a déclaré qu’il serait l’avocat principal chargé de défendre la fusion pour le compte de Paramount, qui a également engagé l’ancien solliciteur général des États-Unis, Paul Clement. L’affaire Paramount s’annonce comme une bataille très médiatisée autour de l’une des plus importantes opérations dans le secteur des médias de ces dernières années. Elle oppose la Californie, New York et d’autresÉtatsdirigés par des démocratesà de grandes entreprises influentes dont la fusion a été approuvéeen juin par l’administration républicaine de Donald Trump. Milbank fait partie des cabinets qui ont conclu l’année dernière des accords avec Trump afin d’échapper aux décrets punitifs qu’il avait pris à l’encontre de grands cabinets d’avocats sur un large éventail de questions. Milbank a accepté de fournir 100 millions de dollars de services juridiques gratuits dans le cadre d’initiatives convenues d’un commun accord. La Californie et d’autres États ont critiqué les accords conclus par les cabinets d’avocats, affirmant qu’ils avaient cédé à la pression politique.

Milbank, la Maison Blanche et le ministère de la Justice n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans la plainte déposée lundi, la Californie et onze autres États ont déclaré que la fusion donnerait à la société issue de la fusion un pouvoir accru pour augmenter les prix sur les marchés du cinéma et de la télévision, les conséquences retombant en fin de compte sur les consommateurs et les travailleurs. En juin, le ministère de la Justice avait autorisé la transaction après un examen de huit mois, estimant qu’elle aurait probablement un effet positif sur la concurrence. Les avocats du cabinet Milbank se sont opposés à l’administration dans d’autres affaires depuis qu’ils ont conclu un accord avec Trump l’année dernière. Le cabinet a représenté des petites entreprises qui avaient intenté une action en justice contre l’utilisation par Trump de ses pouvoirs d’urgence pour imposer des droits de douane généralisés et a obtenu en février une décision de la Cour suprême invalidant ces mesures. Milbank et d’autres avocats ont également obtenu en juin un jugement rejetant le recours de l’administration concernant les politiques d’immigration de certaines villes du New Jersey.