Plus500 dévisse après un point d'activité mitigé

Plus500 dévisse de 14% à 4 250 pence à Londres à la suite de son point d'activité. Si le spécialiste des plateformes de trading a dévoilé un chiffre d'affaires meilleur que prévu au titre du 1er semestre, la faible progression de l'EBITDA et des objectifs annuels sans éclat déçoivent les investisseurs.

Des revenus meilleurs que prévu au 1er semestre...

La société basée en Israël, qui développe et exploite une plateforme de négociation en ligne permettant aux clients particuliers de négocier des contrats sur différence (CFD), a vu ses revenus croître de 12% pour atteindre un record de trois ans à 462,9 MUSD, dépassant de 4% le consensus.

Plus500 explique avoir été portée par une forte performance de l'ensemble de ses lignes d'activité et par la diversification structurelle continue de sa base de bénéfices. "Cette performance a été renforcée par une volatilité accrue du marché, sur laquelle les plateformes technologiques propriétaires et évolutives de Plus500 étaient bien placées pour capitaliser", ajoute-t-elle.

...mais un EBITDA sous les attentes...

Cette vigueur des revenus ne s'est toutefois pas reflétée dans l'EBITDA, en hausse de seulement 1% à 187,5 MUSD, manquant ainsi les 194 MUSD anticipés en moyenne par les analystes, selon Keefe, Bruyette & Woods (KBW), qui tablait pour sa part sur 191 MUSD.

Plus500 explique avoir augmenté ses investissements destinés à l'acquisition de clients, entraînant une hausse de 17% du nombre de nouveaux clients, et avoir conduit à des initiatives stratégiques visant à attirer des clients à plus forte valeur ajoutée et à soutenir l'expansion de ses activités aux Etats-Unis.

...et des objectifs sans éclat

"Soutenue par un bilan solide, sans dette, une technologie propriétaire de premier ordre éprouvée et un portefeuille croissant d'opportunités B2B et B2C", Plus500 se dit confiante dans ses perspectives et prévoit que "le chiffre d'affaires et l'EBITDA de l'exercice 2026 seront conformes aux attentes actuelles du marché, après plusieurs relèvements cette année".

Selon KBW, les analystes anticipent en moyenne des revenus de 811,5 MUSD et un EBITDA de 368,1 MUSD pour l'ensemble de l'année en cours, ce qui impliquerait une marge d'environ 45%, à comparer à celle de 41% réalisée au 1er semestre.

Jefferies reste confiant

"Un ensemble de produits plus large, disponible plus souvent, devrait contribuer à augmenter davantage les revenus, et les marchés continueront d'offrir des opportunités de trading alors que la volatilité persiste", estime néanmoins Jefferies, qui pense que les objectifs du groupe pourraient être relevés.

"L'objectif de marge d'EBITDA pour 2026 semble désormais un peu élevé à 45%, mais le 2e semestre pourrait bien être supérieur à celui du 1er semestre, dont la marge s'est établie à 41%, une période marquée par des investissements dans de nouveaux produits avant les revenus qu'ils devraient générer", poursuit le broker, qui maintient sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 5 350 pence.