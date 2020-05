Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plus de la moitié des commerces des Champs-Elysées vont rouvrir lundi Reuters • 07/05/2020 à 18:03









(Répétition lien) PARIS, 7 mai (Reuters) - Plus de la moitié des commerces situés sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris vont rouvrir lundi prochain après plusieurs semaines de fermeture dans le cadre des mesures de confinement décidées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé jeudi une levée progressive du confinement mise en oeuvre le 17 mars dernier afin notamment de redonner de l'oxygène à une économie à bout de souffle. "Les enseignes des Champs-Élysées ont décidé d'ouvrir de façon coordonnée, du lundi au samedi de 11h00 à 19h00", annonce le Comité Champs-Élysées, l'association en charge de la promotion de la célèbre avenue parisienne, ajoutant que la totalité des commerces de détail serait ouverte d'ici 15 jours. Alors que Paris reste classée en "zone rouge" compte tenu du nombre toujours important de malades touchés par le virus, les enseignes des Champs-Elysées s'engagent dans un communiqué à mettre tout en oeuvre pour garantir la sécurité sanitaire des salariés des magasins et des visiteurs. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ A J-4, la France détaille son plan de déconfinement ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Jean-Michel Bélot, édité par Blandine Hénault)

