Plus de la moitié d'habitants de Bergame testés présentent des anticorps contre le coronavirus

ROME, 8 juin (Reuters) - Des test sérologiques menés à Bergame, ville du nord de l'Italie parmi les plus touchées par l'épidémie de Covid-19, ont révélé la présence d'anticorps anti-coronavirus dans le sang de plus de la moitié de l'échantillon d'habitants contrôlés, ont annoncé lundi les autorités locales. Sur les 9.965 habitants qui se sont soumis à des tests sanguins, 57% présentaient des anticorps indiquant qu'ils ont été en contact avec le coronavirus. Bergame compte un peu plus de 120.000 habitants, et les autorités sanitaires de la ville estiment que cet échantillon est suffisamment large pour fournir un indicateur fiable du nombre de Bergamasques qui ont été en contact contre le coronavirus. La ville a été parmi les plus touchées par l'épidémie apparue fin février en Italie. Début mai, une étude de l'institut national de statistiques Istat soulignait que la mortalité enregistrée durant le mois de mars à Bergame était en hausse de 568% par rapport à la moyenne établie sur la période 2015-2019. (Angelo Amante version française Henri-Pierre André)

