Plus de 90% du programme de rachat d'actions d'ING réalisé
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 12:58
Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme s'élève ainsi à environ 42,54 millions, pour un montant total de 996,9 MEUR, représentant environ 90,6% de la valeur totale maximale du programme.
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