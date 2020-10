Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plus de 4 millions d'Américains ont déjà voté, taux de participation record en vue Reuters • 06/10/2020 à 16:57









par John Whitesides WASHINGTON, 6 octobre (Reuters) - Les données relatives au vote anticipé aux États-Unis pour le scrutin du 3 novembre suggèrent un taux de participation record aux élections présidentielles américaines opposant l'actuel président Donald Trump à son rival démocrate Joe Biden. Plus de 4 millions d'Américains ont déjà voté à quatre semaines du scrutin, soit plus de 50 fois les 75.000 votants recensés au même moment en 2016 par The United States Elections Project, administré par Michael McDonald, professeur à l'Université de Florida. "Nous n'avons jamais vu autant de personnes voter aussi tôt avant une élection", a-t-il déclaré. "Les gens votent lorsqu'ils sont décidés, et nous savons que beaucoup de gens se sont décidés il y a longtemps et ont déjà une opinion sur Trump." Au vu des premiers résultats du vote anticipé, soutenu dans de nombreux États par l'extension du vote par correspondance destinée à freiner la propagation du coronavirus, Michael McDonald s'attend à ce que 150 millions d'Américains, soit 65% des électeurs éligibles, se prononcent pour le 3 novembre. Il a par ailleurs précisé que les chiffres rapportés jusqu'à présent provenaient de 31 États. En Floride, les démocrates ont demandé plus de 2,4 millions bulletins de vote par correspondance et en ont retourné 282.000, tandis que les républicains en ont réclamé près de 1,7 million et en ont renvoyé plus de 145.000. Un sondage national Reuters/Ipsos publié dimanche a révélé que 5% des démocrates du pays avaient déclaré avoir déjà voté contre seulement 2% des républicains. Le vote anticipé représente déjà près de 23% du taux de participation total observé en 2016 dans le Dakota du Sud, 17% en Virginie et près de 15% dans le Wisconsin. La présidentielle américaine 2020 pourrait ainsi recueillir le taux de participation le plus élevé depuis 1908. "C'est juste fou", a commenté Michael McDonald. "Chaque donnée suggère un taux de participation très élevé pour cette élection. Je pense que c'est une évidence." (Version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

