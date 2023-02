Plus de 30.000 hedge funds opèrent dans le monde, selon une étude

(NEWSManagers.com) - SigTech, fournisseur de technologies et de services pour hedge funds, s’est penché sur l’état de l’industrie des hedge funds. Dans une étude publiée ce mercredi et basée à la fois sur les données de Preqin et de gérants de hedge funds, SigTech a dénombré 30.077 hedge funds opérant dans le monde à fin 2022. Sur ce total, 938 ont été lancés en 2022, soit le niveau le plus faible depuis 2010 (870 lancements) d’après l’étude.

« Une possible explication de cette chute réside dans la hausse continue de grands fonds multi-stratégies. Ces fonds sont très demandés par les investisseurs institutionnels et sont devenus une alternative attractive pour les gérants de portefeuille qui veulent se débrouiller seuls », explique Daniel Leveau, vice-président, solutions investisseurs chez SigTech.

New York, centre d'accueil

Sans surprise, 65,4% des hedge funds recensés opèrent depuis les Etats-Unis. Le deuxième pays en accueillant le plus est le Royaume-Uni (8,8%) suivi de Hong Kong (3,5%). La France compte pour 1,7% de la totalité des hedge funds recensés par Sigtech. Globalement, l’Amérique du Nord domine largement, abritant 68% des hedge funds, loin devant l’Europe (18%) et l’Asie (7%), les autres étant répartis dans le reste du monde. New York demeure la première terre d’accueil des hedge funds (23,7%) suivi de Londres (8,5%), Hong Kong (3,3%), Boston (3,3%) et Chicago (2,7%). Greenwich, San Francisco, Toronto, Los Angeles et Paris complètent le top 10.

Un classement qui pourrait éventuellement changer au cours des années à venir puisque la capitale émiratie Abu Dhabi se structure actuellement pour tenter d’émerger comme un hub de la gestion d’actifs et en particulier dans la gestion alternative. La ville a notamment attiré Brevan Howard, Balyasny, Millennium et ExodusPoint qui y ont implanté des filiales.

Les paradis fiscaux, domicile privilégié

Le paysage n’est pas le même en matière de domiciliation des hedge funds. Selon la recherche de Sigtech, les deux tiers des hedge funds opérant dans le monde sont domiciliés légalement dans l’Etat du Delaware (36%) et les Iles Caïman (31%). Suivent le Luxembourg et le reste des Etats-Unis (5% chacun), l’Irlande (3%), le Brésil et les Iles Vierges britanniques (2% chacun). Le Canada et les Bermudes (1% chacun) sortent aussi du lot.

Côté produits, les fonds actions long/short forment près de 27% des 30.077 hedge funds recensés, les autres stratégies actions et les hedge funds crédit un peu plus de 15% chacun. Les hedge funds multi-stratégies comptent pour 13% de l’industrie et le reste des catégories (managed futures, macro, event driven, relative value, cryptos) représente moins de 6% chacune.

En termes de stratégies, SigTech observe qu'une approche discrétionnaire est appliquée par la majorité des hedge funds (53%) mais souligne une tendance claire à la quantification. Près d'un tiers des hedge funds (33%) reposent sur une approche hybride mêlant gestion discrétionnaire et systématique. Les 14% restants proposent une approche de gestion purement systématique. Selon les données de Preqin, utilisées par SigTech, seulement 2% des hedge funds affirment utiliser explicitement l'intelligence artificielle dans leurs processus d'investissement.