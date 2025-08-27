Plus de 30 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi au premier semestre

(AOF) - L’association GSC et la société Altares dévoilent les résultats de leur observatoire de l’emploi des entrepreneurs. Cette nouvelle édition révèle que 31 260 chefs d’entreprise ont perdu leur emploi au premier semestre 2025, un chiffre toujours très élevé mais une augmentation plus modérée (+ 4,3 %) par rapport au premier semestre 2024. L'étude indique que les entrepreneurs à la tête de petites structures de moins de 5 salariés restent les plus touchés, représentant plus de huit pertes d'emploi sur dix (26 313 entrepreneurs).

Le phénomène s'amplifie pour les patrons de TPE qui comptent 6 à 9 salariés, où la progression des situations de " chômage " atteint 17,2 %, malgré un volume plus faible (1 947).

Les dirigeants d'entreprises de plus de 50 salariés résistent quant à eux, avec une baisse de 2,4 %.

L'âge médian des entrepreneurs touchés s'établit à 46 ans. La tranche d'âge des 41 à 50 ans pèse pour près d'un tiers des pertes d'emploi (8 448).Les secteurs de la construction et du commerce se trouvent toujours en grande difficulté mais tendent à se stabiliser.

Le secteur de la construction reste sous tension. Bien que les pertes d'emploi se stabilisent, 7 745 entrepreneurs ont été impactés (+ 1 %). Le secteur représente encore plus d'un quart des cessations d'activité. L'immobilier montre toutefois des signes de résistance après plusieurs années difficiles. Parmi les activités les plus touchées : les travaux de maçonnerie générale et le gros œuvre de bâtiment (1 645).

Le secteur du commerce demeure également en difficulté avec 6 464 femmes et hommes en situation de " chômage " (+ 0,1 %). La vente de voitures et de véhicules automobiles légers est l'activité la plus affectée (622 ; + 12,7 %).

L'hébergement, restauration, débit de boisson est largement touché avec 4 164 pertes d'emploi (+ 11,5 %), dont plus de 4 entrepreneurs sur 10 dans la restauration traditionnelle assise.

Sur le plan géographique, l'Île-de-France est l'un des territoires les plus impactés, concentrant près d'un quart des pertes d'emploi au premier semestre 2025. 7 507 chefs d'entreprise se sont retrouvés en situation de " chômage ", soit une hausse de 4 % sur un an.

"Les chefs d'entreprise évoluent dans un environnement de plus en plus contraint. La pression sur les trésoreries, la prudence des consommateurs et les tensions sur certains marchés fragilisent les structures. Le second semestre s'annonce encore complexe et les arbitrages budgétaires de l'État seront déterminants. Il est donc essentiel de sensibiliser aux filets de sécurité financiers existants, qui permettent aux entrepreneurs d'anticiper une situation de perte d'emploi", analyse Hervé Kermarrec, président de l'association GSC.