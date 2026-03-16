Plus de 12 500 vols américains retardés ou annulés en raison de fortes tempêtes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des chiffres tout au long avec des retards et des annulations supplémentaires) par David Shepardson

Plus de 12 500 vols américains ont été retardés ou annulés lundi lors d'une série de tempêtes affectant plusieurs grands aéroports de la côte Est et d'autres localités. En raison du risque de vents violents et d'orages violents, l'administration fédérale de l'aviation a ordonné des retards dans les trois aéroports de la région de New York - LaGuardia et JFK de New York et l'aéroport de Newark dans le New Jersey - ainsi qu'à l'aéroport national Reagan Washington, à Orlando, dans les aéroports de Charlotte et d'Atlanta, et à l'aéroport Bush de Houston.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré que les conditions météorologiques avaient un impact sur les vols dans tout le pays. Une importante tempête hivernale a également perturbé les vols dans les États du Midwest et des Grands Lacs.

Plus tôt, la FAA avait imposé des arrêts au sol à Reagan National, Chicago O'Hare et Charlotte avant de les lever. Les arrêts au sol ont été maintenus aux aéroports de Houston Bush et de Baltimore Washington International. FlightAware, un site de suivi des vols, a indiqué que plus de 8 500 vols américains avaient été retardés et 4 000 annulés à 16 heures EDT (2000 GMT). American Airlines, Southwest Airlines et Delta Air Lines ont retardé ou annulé 45 % de leurs vols, selon FlightAware, tandis que United Airlines a retardé ou annulé 36 % de ses vols. Environ 57 % des vols à Atlanta ont été annulés ou retardés, 51 % à Chicago O'Hare et 57 % à LaGuardia. Le gouvernement américain a ordonné aux employés fédéraux de la région de Washington, D.C., de quitter les bureaux à 14 heures (1800 GMT) en raison des risques météorologiques.