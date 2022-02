Plus d'un tiers des fonds espagnols investissent dans d'autres fonds

(NEWSManagers.com) - La part des fonds d'investissement espagnols investis dans d'autres fonds et Sicav a encore augmenté en 2021. Selon les données du régulateur hispanique des marchés financiers CNMV, près de 110 milliards d'euros sur les 315,6 milliards d'euros gérés par les fonds espagnols à fin septembre 2021 étaient investis dans d'autres véhicules d'investissement. Ce qui représente 34% des encours.

Dans le détail, quelque 96 milliards d'euros sont investis dans des fonds d'investissement étrangers et un peu plus de 13 milliards d'euros dans d'autres fonds espagnols. La somme investie dans les autres fonds espagnols a augmenté de 53% entre fin décembre 2020 et fin septembre 2021 (de 8,5 à 13 milliards d'euros) quand celle des investissements dans les fonds étrangers a crû de 18% (de 81,3 à 96 milliards d'euros) sur la même période.