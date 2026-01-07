Plus d'un million de véhicules BMW construits en Allemagne en 2025
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 08:35
"Dans toutes les usines allemandes, des véhicules équipés de moteurs à combustion interne, hybrides rechargeables et groupes motopropulseurs entièrement électriques sont produits sur une seule ligne", souligne le constructeur haut de gamme.
"Grâce à cette structure flexible, la production du groupe peut répondre de manière agile aux fluctuations de la demande et aux conditions changeantes du marché. C'est donc un pilier important soutenant la résilience de l'entreprise", poursuit-il.
Les véhicules BMW des usines allemandes sont principalement destinés au marché européen. Aux Amériques et en Chine, les volumes de production correspondent également approximativement au nombre de véhicules vendus dans ces régions.
