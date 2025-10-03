Plug Power progresse après que H.C. Wainwright a relevé son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Les actions du fabricant de piles à hydrogène Plug Power PLUG.O augmentent de 11,3 % à 3,15 $ avant le marché

** H.C. Wainwright relève le PT de 3 $ à 7 $, citant la hausse des prix de l'électricité et un soutien réglementaire plus fort pour l'énergie nucléaire

** Le nouveau PT représente une hausse de près de 150% par rapport à la dernière clôture de PLUG, ce qui le place à égalité avec Northland Securities pour le plus haut niveau à Wall Street

** La société de courtage note que la forte demande en électricité des centres de données et l'électrification industrielle poussent les coûts de l'électricité à la hausse, ce qui rend l'hydrogène vert plus compétitif en termes de prix et favorise son adoption

** Le soutien du gouvernement américain à l'énergie nucléaire, en particulier aux petits réacteurs modulaires, pourrait contribuer à accélérer l'adoption de l'hydrogène vert, car il fournit une énergie stable et sans carbone permettant une production d'hydrogène moins coûteuse

** Sept des 25 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter", 13 à "conserver" et cinq à "vendre" ou moins; leur estimation médiane est de 1,8 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, PLUG a progressé de près de 33 % depuis le début de l'année