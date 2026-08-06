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Plombée par les coûts du carburant, Wizz Air achève le trimestre dans le rouge
information fournie par AOF 06/08/2026 à 10:18
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(Zonebourse.com) - La compagnie annonce une perte à l'issue du premier trimestre de son exercice comptable 2027, pénalisée par la flambée des coûts du carburant et le recul des recettes unitaires. Wizz Air met néanmoins en avant la croissance soutenue du trafic, sa solide position de trésorerie et une demande résiliente à l'approche de la saison estivale. Pas de quoi convaincre le marché : le titre recule de plus 5% à Londres.

Wizz Air a publié une perte nette de 198,2 MEUR au titre du premier trimestre de son exercice 2027, contre un bénéfice net de 38,4 MEUR un an plus tôt. Le consensus S&P était plus optimiste et tablait sur une perte plus limitée de 147 MEUR. Cette dégradation reflète principalement la hausse des coûts unitaires du carburant, le recul des recettes unitaires (RASK), l'augmentation des amortissements et une perte de change.

L'activité a pourtant progressé de 5,5% avec un chiffre d'affaires atteignant 1,51 MdEUR, porté par une hausse de 25,1% du nombre de passagers transportés, à 21,2 millions, malgré un recul de 8,1% du revenu unitaire par siège-kilomètre (RASK).

L'EBITDA s'est établi à 147,4 MEUR, en baisse de 50,9%, faisant ressortir une marge EBITDA de 9,8%, contre 21,0% un an auparavant.

En revanche, Wizz Air indique disposer d'une trésorerie totale de 2,21 MdsEUR, en hausse de 4,0% par rapport au 31 mars 2026, avec un ratio de liquidité de 36,9%, parmi les plus élevés du secteur selon la société.

"Si nous avons enregistré une perte nette sur cette période, reflétant notamment la hausse de 21% des coûts unitaires du carburant, nous exploitons l'entreprise avec un bilan solide, plus de 2 MdsEUR de trésorerie et un ratio de liquidité de 37%, parmi les plus élevés du secteur", insiste Jozsef Váradi, directeur général de Wizz Air.

Il souligne également la progression de 25% du nombre de passagers et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, alors que la compagnie redéploie ses capacités vers ses marchés européens les plus rentables.

Les perspectives du 2e trimestre sont dégradées : le RASK est attendu en baisse de 1 à 3%, contre une stabilité anticipée auparavant, tandis que le CASK hors carburant du premier semestre est désormais attendu en légère hausse.

Réagissant à cette publication, Bernstein confirme son conseil "performance de marché" sur le titre Wizz Air, avec un objectif de cours inchangé à 1 400 GBp, pointant notamment le CA et l'EBITDA inférieur au consensus. Le broker considère néanmoins que le principal enjeu reste la stratégie de croissance des capacités. Et à ce titre, Wizz Air ne modifie pas sa stratégie et maintient son ambitieux programme d'expansion, avec une hausse de 20% des capacités attendue au deuxième trimestre, malgré une dégradation de ses perspectives de RASK et de CASKx pour le premier semestre.

Le bureau d'études estime que cette poursuite de la croissance des capacités, malgré des perspectives de revenus unitaires désormais moins favorables, devrait continuer de peser sur la rentabilité de Wizz Air cette année, ainsi que sur celle des autres compagnies présentes sur les mêmes marchés.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/08/2026 à 10:18:00.

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