PLFSS 2025 : le Synerpa juge insuffisante la hausse de l'Ondam

(AOF) - Alors que le PLFSS 2025 actuellement en discussion à l'Assemblée nationale "conditionne l’équilibre financier de toute la filière du grand âge", le Synerpa qui représente les directions d'Ehpad "salue la hausse annoncée" de l’Ondam (Objectif national de dépenses d'assurance-maladie) à 3,3 %, mais juge que cela "reste insuffisant au regard des enjeux et du retard accumulé sur le financement du grand âge". L'organisation dénonce "la baisse des exonérations de charges patronales et des aides à l’apprentissage, ainsi que la diminution du nombre d’aides-soignants et d’accompagnants".

Le Synerpa fustige également "l'absence de mesures pour soutenir le domicile" "un manquement fortement préjudiciable".

Il juge "indispensable de maintenir le financement pour le recrutement de 6 500 professionnels, tout comme l'enveloppe de 100 millions d'euros pour accompagner les établissements en difficulté".

La confédération appelle une nouvelle fois le gouvernement à "la mise en place d'une logique de programmation" pour "doter le secteur, dans la durée, de moyens efficaces pour faire face aux défis présents et à venir".