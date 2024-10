PLF 2025: renforcement du malus CO2

(AOF) - "Pour encourager la transition énergétique du parc automobile, les malus sur les émissions de CO2 applicables aux véhicules de tourisme seront renforcés et s’inscriront dans une perspective pluriannuelle", annonce Bercy dans le dossier de presse relatif au projet de loi de finances. Le seuil du barème de cette taxe sur les émissions sera abaissé de 5g/CO2/km en 2025 puis de 7g/CO2/km en 2026 et 2027. Pour cibler les véhicules les plus émetteurs, son tarif maximum sera parallèlement augmenté de 10 000 euros par an jusqu'en 2027.

L'exécutif précise que le seuil de déclenchement de la taxe sur la masse en ordre de marche (dite "malus masse") sera également abaissé, dès 2026, de 1 600 kg à 1 500 kg et que dès 2025.

Enfin, le bénéfice de l'abattement dont profitent aujourd'hui tous les véhicules hybrides non-rechargeables sera limité aux seuls véhicules "performants sur le plan environnemental". Bercy attend de ces mesures 300 millions d'euros de recettes à partir de 2026.