PLF 2025: Numeum "s'inquiète" du sort des dispositifs de soutien à l’innovation

(AOF) - Numeum, premier syndicat des entreprises du numérique en France, "s’inquiète" des directions présentées hier par le gouvernement dans le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) L’organisation relève que les dispositifs de soutien à l’innovation y sont remis en cause (réduction des crédits de France 2030, fin des dispositifs attractifs pour toutes les TPE, PME et startups comme la JEI) et prévoit que cela "se traduira nécessairement en pertes d’emplois pour toutes les entreprises" du secteur.

Soulignant que "plusieurs années de politiques volontaristes qui ont permis à la France d'être la première destination des investissements étrangers en Europe", Numeum appelle le gouvernement et le Parlement à "sanctuariser les dispositifs fondamentaux et performants pour la recherche et le développement en France" tels le Crédit d'impôt recherche (CIR) "sous peine de mettre en danger, dans toutes les régions de France, les projets innovants qui doivent assurer la compétitivité et l'autonomie stratégique de notre pays". "Il est essentiel pour les investissements en numérique d'avoir un environnement fiscal stable", souligne l'organisation.