Plesio scelle son nouveau partenariat avec la famille Zouari

Plesio (nouveau nom de Casino) annonce la finalisation de l'opération annoncée le 8 juin dernier avec la famille Zouari, visant à renforcer leur partenariat historique de plus de 25 ans et à accélérer la croissance de leurs réseaux de commerce de proximité.

Dans ce cadre, la structure dédiée au développement du réseau Franprix est désormais organisée autour d'un partenariat capitalistique entre la famille Zouari, à hauteur de 60%, et Franprix, à hauteur de 40%. En parallèle, Franprix détient désormais l'intégralité de la structure Pro Distribution, dont elle détenait jusqu'alors 73% et qui exploite environ 90 magasins.

Selon Plesio, ce partenariat offre une organisation plus lisible, plus agile et mieux adaptée aux ambitions de développement du réseau. "Fortement implantée à Paris et en Ile-de-France, la famille Zouari apporte sa connaissance du terrain, sa proximité avec les consommateurs et son expertise opérationnelle", soulignait le groupe de distribution en juin.