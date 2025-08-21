 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plenitude prolonge son partenariat avec La Vuelta 2025
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 12:43

(Zonebourse.com) - Eni fait savoir que sa filiale Plenitude sera sponsor principal de La Vuelta 2025 pour la quatrième année consécutive, confirmant également son statut de Partenaire Énergie Officiel.

L'entreprise assurera la recharge des véhicules électriques utilisés par l'organisation tout au long des 21 étapes, de Turin à Madrid.

La Vuelta, qui fête son 90e anniversaire, se déroulera du 23 août au 14 septembre 2025, couvrant 3 151 kilomètres entre l'Italie, la France et l'Espagne.

Plenitude continue de parrainer le maillot blanc, remis au meilleur coureur de moins de 26 ans, symbole de soutien à la nouvelle génération de cyclistes.

La société annonce aussi le retour d'Oscar Freire, triple champion du monde et ancien vainqueur d'étapes de la Vuelta, comme ambassadeur.

