Plenitude prolonge son partenariat avec La Vuelta 2025
L'entreprise assurera la recharge des véhicules électriques utilisés par l'organisation tout au long des 21 étapes, de Turin à Madrid.
La Vuelta, qui fête son 90e anniversaire, se déroulera du 23 août au 14 septembre 2025, couvrant 3 151 kilomètres entre l'Italie, la France et l'Espagne.
Plenitude continue de parrainer le maillot blanc, remis au meilleur coureur de moins de 26 ans, symbole de soutien à la nouvelle génération de cyclistes.
La société annonce aussi le retour d'Oscar Freire, triple champion du monde et ancien vainqueur d'étapes de la Vuelta, comme ambassadeur.
