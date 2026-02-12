 Aller au contenu principal
Platinum Equity vend l'entreprise de gestion des déchets Urbaser à Blackstone et EQT pour 6,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 08:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails supplémentaires)

La société privée Platinum Equity a accepté de vendre la société espagnole de gestion des déchets Urbaser à Blackstone BX.N et EQT EQTAB.ST pour un montant de 6,6 milliards de dollars, a indiqué la société dans un communiqué jeudi.

Platinum Equity conservera la propriété des activités de gestion des déchets d'Urbaser en Argentine.

Blackstone et EQT acquerront des participations égales à 50 % dans Urbaser et géreront conjointement la société, ont indiqué les deux groupes de rachat dans des déclarations distinctes.

Basée à Madrid, en Espagne, Urbaser est spécialisée dans la gestion des déchets, notamment des déchets municipaux et industriels, et opère dans 15 pays, selon son site web.

Blackstone et EQT ont déclaré qu'ils aideraient Urbaser à poursuivre son expansion dans le segment des déchets industriels, tout en renforçant ses activités de base dans le domaine des déchets municipaux.

Platinum Equity a racheté Urbaser en 2021 à China Tianying dans le cadre d'une transaction évaluée à 4,2 milliards de dollars, dette comprise.

Citi C.N et Santander SAN.MC ont conseillé Platinum Equity sur la vente.

