Plata lève jusqu'à 500 millions de dollars pour préparer sa banque au Mexique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter des détails)

La société mexicaine de technologie financière Plata a déclaré lundi qu'elle avait levé jusqu'à 500 millions de dollars dans le cadre d'un accord de financement arrangé par Nomura Securities International, alors qu'elle s'apprête à devenir une banque à part entière.

La plateforme financière numérique agréée, qui a reçu l'autorisation d'obtenir une licence bancaire en décembre 2024, est maintenant dans les dernières étapes avant de commencer ses opérations.

En octobre, la société a clôturé un tour de table de 250 millions de dollars mené par Kora Management, avec la participation de Moore Capital Management et Audeo Ventures, ce qui a doublé sa valorisation à 3,1 milliards de dollars.

La base d'investisseurs de Plata s'étend aux États-Unis, à l'Europe, au Japon et à l'Amérique latine, ce qui reflète l'intérêt international croissant pour le secteur de la technologie financière au Mexique.

La société utilise une technologie propriétaire et l'IA dans son offre et compte 2,5 millions de clients de crédit actifs.