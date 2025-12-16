Plastivaloire anticipe une légère baisse de son chiffre d'affaires pour 2025-2026

(AOF) - Le groupe Plastivaloire a réalisé sur l'exercice 2024-2025 un chiffre d'affaires de 703,1 millions d'euros, stable sur un an (-0,1% par rapport à 2023-2024), mais en légère croissance à taux de change constant (712,6 millions d'euros, +1,3%). Cette résilience dans un environnement complexe s'est accompagnée d'un redressement de la rentabilité opérationnelle, grâce à l'amélioration de la marge brute et aux mesures de rationalisation industrielle menées par le groupe ces dernières années. La marge d'Ebitda ressort ainsi à 9% sur l'exercice (vs 7,7% en 2023-2024).

Cette marge dépasse l'objectif fixé par le groupe ("supérieure à 8%"), grâce notamment à une bonne performance au second semestre (marge d'Ebitda de 9,3%).

Le résultat net part du groupe est également en amélioration (+30 millions d'euros) mais demeure négatif en raison de charges non courantes (à hauteur de -16,5 millions d'euros) liées notamment aux mesures d'optimisation de l'outil industriel (fermeture du centre d'essais de Langeais et fermeture du site de Mamers avec transfert des activités vers Sablé-sur-Sarthe et Langeais). Sans ces impacts ponctuels, il aurait été bénéficiaire.

Plastivaloire a également renforcé sa structure financière lors de l'exercice 2024-2025. La génération de free cash-flow (+46,6 millions d'euros) a permis de réduire la dette financière nette à 162,6 millions d'euros à fin septembre 2025 (vs 191,4 millions d'euros au 30/09/2024). Le ratio de levier (dette financière nette / EBITDA) est ainsi abaissé à 2,6 contre 3,5 à la clôture de l'exercice précédent. Au 30 septembre 2025, le groupe disposait d'une trésorerie disponible de 99 millions d'euros.

Côté perspectives, Plastivaloire anticipe ainsi un chiffre d'affaires 2025-2026 en légère baisse par rapport à 2024-2025, autour de 690 millions d'euros, et une marge d'Ebitda autour de 9%.

AOF - EN SAVOIR PLUS