Plastic Omnium-Chiffre d'affaires au T1 en baisse de 4,4% à €2,137 mds

21 avril (Reuters) - Compagnie Plastic Omnium SA PLOF.PA : * PLASTIC OMNIUM-CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EN BAISSE DE 4,4% À €2,137 MILLIARDS * PLASTIC OMNIUM-14 USINES ONT REDÉMARRÉ SUR LES 55 DU GROUPE EN EUROPE, TOUTES LES USINES SONT À L'ARRÊT EN AMÉRIQUE DU NORD, TOUTES LES USINES ONT REPRIS LEUR PRODUCTION EN CHINE AVEC UN TAUX D'UTILISATION D'ENVIRON 50% * PLASTIC OMNIUM PRÉVOIT UN CHIFFRE D'AFFAIRES EN FORTE DÉCROISSANCE AU DEUXIÈME TRIMESTRE DANS UN MARCHÉ AUTOMOBILE EN CHUTE DE 45% * PLASTIC OMNIUM NE DEMANDE PAS DE REPORT DE CHARGES NI DE PRÊTS GARANTIS PAR L'ETAT ET VERSERA UN DIVIDENDE DE 0,49€, RÉDUIT DE 34% Pour plus de détails, cliquez sur PLOF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris +2.02%