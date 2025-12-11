Planisware renforce son implantation en Australie
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 09:17
"Le marché australien, particulièrement dynamique dans les secteurs de l'industrie, de la santé, de l'énergie et des services publics, représente une opportunité majeure pour Planisware", explique la société de plateformes SaaS B2B basées sur l'IA.
Dirigé par Cédric Bastien (aussi managing director à Singapour), le bureau permettra de renforcer la proximité avec les clients existants, d'accélérer le développement commercial local et de soutenir les entreprises australiennes dans la gestion de leurs projets.
En parallèle, Planisware investira dans l'ouverture de deux data centers avec pour objectif "d'offrir à ses clients une performance optimale et une souveraineté totale de leurs données, conforme aux standards de sécurité les plus exigeants".
Valeurs associées
|21,0500 EUR
|Euronext Paris
|+0,72%
