 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avion de combat européen SCAF : le syndicat de l'industrie allemande ne fait "plus confiance" à Dassault
information fournie par Boursorama avec Media Services 11/12/2025 à 10:15

Le projet Scaf est amené à remplacer les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols d'ici 2040.

Une maquette d'un avion de combat Scaf, à Paris, le 22 janvier 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Une maquette d'un avion de combat Scaf, à Paris, le 22 janvier 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Dassault s'est "complètement disqualifié en tant que partenaire fiable" en Europe, a tranché le puissant syndicat de l'industrie allemande, IG Metall, qui a prévenu le gouvernement allemand ne "plus faire confiance" au constructeur français au sujet du programme d'avion de combat européen SCAF, dans un courrier que l' AFP a pu consulter mercredi 10 décembre.

"Nous ne faisons plus confiance à Dassault" , ont déclaré le vice-président d'IG Metall, Jürgen Kerner, et le président du comité d'entreprise d'Airbus Defense & Space, Thomas Pretzl, dans un courrier adressé lundi aux ministres allemands de la défense, Boris Pistorius et des Finances, Lars Klingbeil.

L'avionneur français, maître d'œuvre du programme, s'est selon eux "complètement disqualifié en tant que partenaire fiable au sein de l'Europe en cette période de menace aiguë" .

L'enjeu est le projet de développement du Scaf, amené à remplacer les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols d'ici 2040 , dans un contexte de réarmement européen face aux tensions accrues avec la Russie.

En septembre, le PDG de Dassault Aviation Éric Trappier avait déclaré que le groupe français, fabricant du Rafale, était capable de développer cet avion de sixième génération "tout seul" , et avait réclamé une révision de la gouvernance paritaire à trois (avec Allemagne et Espagne) du projet.

Tensions persistantes

"Dassault n'a jusqu'à présent pas renoncé à exiger la prise en charge intégrale du développement de l'avion de combat", ajoute le courrier d'IG Metall. "Nous aimons travailler avec des entreprises françaises", assure IG Metall, "mais pas avec Dassault".

Ce courrier a été envoyé alors qu'une réunion des trois ministres de la Défense, l'Allemand Boris Pistorius, la Française Catherine Vautrin et l'Espagnole Margarita Robles, est prévue vendredi à Berlin. Le sujet de la rencontre n'est pas précisé.

Le groupe Airbus est également engagé, aussi au nom d'industriels allemands et espagnols. Mercredi, son président exécutif, Guillaume Faury, a appelé industriels et gouvernements européens à faire des efforts pour mieux coopérer. Il a déclaré regretter la poursuite d' un "différend assez significatif" avec Dassault "sur la façon de conduire le développement de l'avion".

Côté syndicats français, le syndicat patronal des industries métallurgiques (UIMM), présidée par Éric Trappier, a exprimé mercredi son "étonnement" face à la déclaration d'IG Metall, qui souhaite d'après elle "évincer un fleuron technologique français de l'aviation militaire du projet européen d'avion de combat" . "Les entreprises de l'industrie française ne sauraient accepter une telle position visant à écarter les intérêts industriels de la France de ce projet stratégique", a ajouté l'UIMM dans un communiqué.

Lors d'une visite à Madrid en septembre, le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que l'Allemagne et l'Espagne voulaient "essayer d'arriver à une solution d'ici fin 2025" sur le Scaf. "Nous partageons le même avis : la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Nous n'avançons pas dans ce projet", a déclaré le chancelier allemand aux côtés de son homologue espagnol à Madrid.

Lancé en 2017 par Berlin et Paris, rejoints plus tard par Madrid, le Scaf, le plus grand projet de défense en Europe censé renforcer l'autonomie stratégique du continent, n'avance plus en raison des tensions entre Dassault et Airbus.

Budget France
Défense

6 commentaires

  • 11:12

    Et IGMetal il a dit quoi quand les allemands ont cdé des F35 a la place d'eurofighter qu'ils aurait eux pus mème produit ????
    Rien !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des palettes brûlent devant l'usine Brandt où sont rassemblés des employés, le 11 décembre 2025 à Vendôme, dans le Loir-et-Cher ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    "Un traumatisme": la liquidation de Brandt prononcée, quelque 700 emplois supprimés
    information fournie par AFP 11.12.2025 11:19 

    "Un choc": la justice a prononcé jeudi la liquidation judiciaire du groupe centenaire d'électroménager Brandt, fleuron industriel français qui disparaît en laissant quelque 700 salariés au chômage à la veille de Noël. "C'est une terrible nouvelle, un choc et un ... Lire la suite

  • La Vénézuélienne Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix, lors d'une conférence de presse dans les locaux de représentation du gouvernement à Oslo, le 11 décembre 2025 en Norvège ( AFP / Odd ANDERSEN )
    Nobel: depuis Oslo, Machado assure qu'elle ira au bout de sa lutte au Venezuela
    information fournie par AFP 11.12.2025 11:16 

    L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix, fera tout en son pouvoir pour rentrer au Venezuela où elle compte poursuivre sa lutte contre la "tyrannie", a-t-elle dit jeudi à Oslo, après un voyage entouré de mystère pour lequel des personnes ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en petite hausse après la Fed
    information fournie par AFP 11.12.2025 11:00 

    La Bourse de Paris évoluait en petite hausse après avoir hésité à l'ouverture du marché, les investisseurs restant partagés entre l'enthousiasmante lié à la baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la défiance autour de l'IA. Le CAC 40 prenait ... Lire la suite

  • ( AFP / YURI CORTEZ )
    Henrique Braun va remplacer James Quincey à la tête de Coca-Cola
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.12.2025 11:00 

    Henrique Braun, actuel numéro 2 de Coca-Cola, prendra la tête du géant américain des sodas à partir du 31 mars, a annoncé le groupe dans un communiqué publié sur son site internet. Il succédera à James Quincey qui a tenu les rênes du groupe pendant près de neuf ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank