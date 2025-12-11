Planisware ouvre un bureau et de deux nouveaux data centers en Australie

(AOF) - Planisware , un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy ("l’Economie de Projet"), annonce les ouvertures d’un bureau et de deux nouveaux data centers en Australie. Cette double initiative vient consolider sa présence dans la région Asie-Pacifique, où Planisware est déjà solidement implanté à Singapour, au Japon et plus récemment en Corée du Sud.

Le marché australien, particulièrement dynamique dans les secteurs de l'industrie, de la santé, de l'énergie et des services publics, représente une opportunité majeure pour Planisware. L'entreprise y compte déjà de nombreux clients de référence dans divers secteurs, dont Coles (l'un des principaux acteurs de la grande distribution australiens) Cochlear (leader mondial des implants auditifs), Breville, (marque emblématique d'appareils électroménagers haut de gamme présente dans plus de 70 pays) et Seqwater et Sunwater (deux acteurs publics majeurs de la gestion et de la distribution de l'eau dans le Queensland).

Entre 2020 et 2024, Planisware y a enregistré une croissance annuelle moyenne de 33%, soutenue par une demande croissante pour des solutions intégrées de pilotage de projets et de transformation digitale.

L'ouverture de ce bureau permettra de renforcer la proximité avec les clients existants, d'accélérer le développement commercial local et de soutenir les entreprises australiennes dans la gestion de leurs projets stratégiques, dans un contexte d'innovation et de digitalisation accrues.

En parallèle, Planisware investira dans l'ouverture de deux data centers avec pour objectif d'offrir à ses clients une performance optimale et une souveraineté totale de leurs données, conforme aux standards de sécurité les plus exigeants.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 mondial de l’édition de logiciels SaaS B2B en économie de projet, créé en 1996 ;

- Chiffre d’affaires de 183,4 Ms€ réalisé à 89 % dans les activités récurrentes, dont 50 % dans les contrats SaaS & hébergement, 27 % dans le support évolutif, 10 % dans la maintenance et 6 % dans le support de facturation & abonnement, les 11 % restant provenant des licences perpétuelles et de l’implémentation ;

- Montée de l’international, la part de l’Europe diminuant à 48 %, devant l’Amérique du nord pour 44 % et le reste du monde, notamment le Japon, Singapour et le Moyen-Orient ;

- 5 grands piliers de croissance : le pilotage de l’innovation & développement, pour 53 % des revenus, le soutien à l’engineering & la production (22 %), la gouvernance et la transition digitale (18 %) et l’optimisation de la rentabilité via l’automation des processus ;

- Ambition « Scale and Expand » :

- Scale :Ventes croisées et fertilisation, renforcement des piliers existants & aux États-Unis, Europe, Japon,

- Expand : nouvelles fonctionnalités, nouveaux piliers, nouvelles géographies

- Capital contrôlé par les fondateurs (63,3 %) et les collaborateurs (4,9 %), Pierre Demonsant présidant le conseil de 7 administrateurs. Loïc Sautour étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- faiblesse des besoins en fonds de roulement, les contrats de souscription étant facturés avant la livraison des services,

- dynamique commerciale : obtention de nouveaux clients et expansion des solutions & services à partir des contrats SaaS & hébergement, d’om un taux de rétention de 121 %,

-innovation nourrie par 12 % du chiffre d’affaires :

- infrastructure cloud détenue en propre,

- propriété totale de la plateforme unifiée sans dépendance à des tiers,

- déploiement des outils d’intelligence artificielle,

- Stratégie environnementale en cours de redéfinition :

- mesure rigoureuse de l’empreinte carbone de chacune des activités,

- pro-action auprès des fournisseurs,

- data centers totalement alimentés en énergie renouvelable;

- Visibilité de l’activité, 92 % du chiffre d’affaires provenant de revenus récurrents ;

- Bilan très sain : 180 M€ de trésorerie nette dont 33 M€ de génération de trésorerie à fin juin.

Défis

- Incertitudes sur le calendrier de démarrage des contrats et la durée du cycle de vente, allongée par l’attentisme des clients ;

- Sensibilité à la faiblesse du dollar vs l’euro ;

- Poursuite de la pénétration du marché de la défense aux besoins spécifiques (pas de recours aux logiciels SaaS) ;

- Retour de la défiance des investisseurs, après le deuxième avertissement sur chiffre d’affaires en moins d’un an ;

- Après des chiffres semestriels décevants (hausse de 11 % « seulement » des revenus mais progression de 15,8 % du bénéfice opérationnel et de 35,5 % du bénéfice net), objectifs 2025 abaissés : croissance de 10 % environ du chiffre d’affaires, légère hausse de la marge opérationnelle à 36 % environ et conversion en trésorerie disponible de 80 % ;

- Dividende 2024 en légère hausse à 0,31 €.