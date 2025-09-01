Planisware lance un programme de rachat d’actions de 10 millions d’euros

(AOF) - Planisware , un leader dans le domaine des plateformes SaaS B2B basées sur l’IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (l’Economie de Projet), annonce aujourd’hui le lancement d’un programme de rachat d’actions. Celui-ci est lancé dans le cadre de l’autorisation donnée par l’assemblée générale mixte du 19 juin 2025 (17ème résolution), afin de procéder d’ici au 31 décembre 2025 au plus tard à des rachats d’actions Planisware sur Euronext Paris pour un montant maximum de 10 millions d’euros.

Dans ce cadre, Planisware a confié un mandat de rachat d'actions à un prestataire de services d'investissement (Rothschild Martin Maurel) qui réalisera ses décisions d'achat de manière indépendante de Planisware.

Les rachats seront effectués sous réserve des conditions de marché et conformément à la réglementation applicable.

Les actions ainsi rachetées ont vocation à être utilisées en vue de leur livraison dans le cadre de plans de rémunération en actions attribuées à des employés et mandataires sociaux du gGroupe et ainsi éviter la dilution des actionnaires existants en l'absence de livraison d'actions nouvellement émises dans ce cadre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 mondial de l’édition de logiciels SaaS B2B en économie de projet, créé en 1996 ;

- Chiffre d’affaires de 183,4 Ms€ réalisé à 89 % dans les activités récurrentes, dont 50 % dans les contrats SaaS & hébergement, 27 % dans le support évolutif, 10 % dans la maintenance et 6 % dans le support de facturation & abonnement, les 11 % restant provenant des licences perpétuelles et de l’implémentation ;

- Montée de l’international, la part de l’Europe diminuant à 48 %, devant l’Amérique du nord pour 44 % et le reste du monde, notamment le Japon, Singapour et le Moyen-Orient ;

- 5 grands piliers de croissance : le pilotage de l’innovation & développement, pour 53 % des revenus, le soutien à l’engineering & la production (22 %), la gouvernance et la transition digitale (18 %) et l’optimisation de la rentabilité via l’automation des processus ;

- Ambition « Scale and Expand » :

- Scale :Ventes croisées et fertilisation, renforcement des piliers existants & aux États-Unis, Europe, Japon,

- Expand : nouvelles fonctionnalités, nouveaux piliers, nouvelles géographies

- Capital contrôlé par les fondateurs (63,3 %) et les collaborateurs (4,9 %), Pierre Demonsant présidant le conseil de 7 administrateurs. Loïc Sautour étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- faiblesse des besoins en fonds de roulement, les contrats de souscription étant facturés avant la livraison des services,

- dynamique commerciale : obtention de nouveaux clients et expansion des solutions & services à partir des contrats SaaS & hébergement, d’om un taux de rétention de 121 %,

-innovation nourrie par 12 % du chiffre d’affaires :

- infrastructure cloud détenue en propre,

- propriété totale de la plateforme unifiée sans dépendance à des tiers,

- déploiement des outils d’intelligence artificielle,

- Stratégie environnementale en cours de redéfinition :

- mesure rigoureuse de l’empreinte carbone de chacune des activités,

- pro-action auprès des fournisseurs,

- data centers totalement alimentés en énergie renouvelable;

- Bilan non endetté : 176,1 M€ de trésorerie nette, dopée par un flux de trésorerie nette de 55 M€.

Défis

- Incertitudes sur le calendrier de démarrage des contrats et à la durée du cycle de vente ;

- Poursuite de la pénétration du marché de la défense aux besoins spécifiques (pas de recours aux logiciels SaaS) ;;

- Objectif 2025 : croissance entre 15 et 19 % du chiffre d’affaires, maintien de la profitabilité opérationnelle au taux de 35 % environ et forte conversion en trésorerie :

- Dividende 2024 en légère hausse à 0,31 €.