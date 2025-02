Planisware: distingué par Ecovadis pour sa politique RSE information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 15:04









(CercleFinance.com) - Après la médaille d'argent l'année précédente, Planisware indique avoir reçu la médaille d'or Ecovadis, premier organisme mondial spécialisé dans l'évaluation de la politique RSE des entreprises, pour ses performances en matière de développement durable.



EcoVadis évalue plus de 130.000 entreprises dans plus de 220 secteurs et 180 pays sur la base de 21 critères de durabilité répartis dans quatre thématiques principales : environnement, social, éthique et achats responsables.



Avec un score de 79/100, Planisware fait désormais partie des entreprises les mieux notées par EcoVadis sur les 12 derniers mois. Il parvient également à se hisser parmi le top 2% des entreprises les plus performantes de son secteur d'activité.





