Planisware augmente de plus de 15% son CA au 3e trimestre

Planisware annonce un chiffre d'affaires de 57,4 MEUR au titre du 3e trimestre 2026, en hausse de 15,6% ( 14,9% à taux de change constants), principalement porté par le succès continu de la plateforme SaaS du groupe.

Le chiffre d'affaires récurrent du spécialiste des plateformes logicielles pour la Project Economy s'est élevé à 51,7 MEUR (90% du chiffre d'affaires, en hausse de 130 points de base par rapport au 3e trimestre 2025) et a progressé de 16,6% à taux de change constants.

Planisware revendique également une dynamique commerciale soutenue, avec la signature de contrats avec de nouveaux clients et d'extensions de contrats existants, ainsi que le lancement réussi de la version 26Q4 de sa plateforme unifiée et de la version bêta de Prisma.

"Nos dernières fonctionnalités basées sur l'IA continuent de susciter un vif intérêt tant auprès de nos clients existants que de nos prospects, renforçant encore la proposition de valeur de notre plateforme unifiée et notre différenciation concurrentielle", souligne son directeur général, Loïc Sautour.

Planisware confirme ses objectifs pour 2026, à savoir une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants d'au moins 13%, une marge d'EBITDA ajustée au moins égale au niveau atteint en 2025 (soit 37,4% du chiffre d'affaires) et un taux de conversion en trésorerie d'environ 80%.