Planet media : Croissance organique de +3% du chiffre d’affaires 2021 (+10% sur le programmatique) Nette amélioration de la rentabilité attendue sur l’exercice

Planet Media (FR0010211037 – ALPLA), annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le 4ème trimestre et en cumul sur l’exercice 2021.



Croissance de +3% du chiffre d’affaires global en 2021 avec un Media Programmatique à +10%

Planet Media affiche une croissance de +3% de son chiffre d’affaires annuel à 8,2 M€, dont +2% pour l’activité globale Media à 7,0 M€.

L’activité Media programmatique, à plus fortes marges, confirme son dynamisme sur l’exercice (+10% à 3,9M€), portée par une remarquable hausse des audiences (+27% de pages vues sur les sites du Groupe ) et en dépit de la stabilité constatée au T4.

Le repli limité de l’activité Media direct (-6% à 3,0 M€, contre 3,2 M€ en 2020) sur l’exercice s’explique principalement par le recul enregistré au T4. Celui-ci est principalement dû, malgré la dynamique favorable des budgets annonceurs et dans un contexte plus exigeant pour l’emailing, au fort effet de base du T4 2020, dont la croissance (+29% vs 2019) avait reflété une reprise tardive, à l’issue de la première crise sanitaire, des investissements publicitaires.