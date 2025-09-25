 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Planet Labs investit une somme à huit chiffres dans un site de production de satellites à Berlin
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 11:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société californienne Planet Labs prévoit d'établir son premier site de production de satellites en dehors des États-Unis à Berlin, en investissant une somme à huit chiffres dans cette entreprise qui lui permettra de doubler sa capacité de production de satellites à haute résolution, a déclaré sa directrice générale, Will Marshall.

Grâce à ce site, la société d'imagerie satellitaire ajoutera jusqu'à 70 employés aux 150 qui travaillent déjà à son siège européen basé à Berlin, selon un communiqué.

Les nouveaux satellites Pelican à haute résolution devraient être capables d'analyser les images en quelques minutes grâce à l'intelligence artificielle, a déclaré M. Marshall en marge du congrès spatial BDI qui s'est tenu jeudi à Berlin.

Il a souligné que le conflit en Ukraine, par exemple, avait montré l'importance d'une reconnaissance militaire par satellite en temps opportun.

M. Marshall a expliqué que Planet Labs avait choisi Berlin en raison du vivier de talents créé par les universités de la capitale allemande et de la proximité du gouvernement allemand, en plus d'y avoir déjà son siège.

"Le fait d'être proche du gouvernement présente un réel intérêt", a-t-il déclaré.

Cette décision fait suite à un contrat de 240 millions d'euros (281,83 millions de dollars) que Planet Labs a reçu du gouvernement allemand en juillet pour ses services satellitaires.

La ministre de l'économie, Katherina Reiche, a déclaré que la décision de Planet Labs était un "bon signal" du potentiel de Berlin en tant que lieu d'implantation pour les entreprises de haute technologie, ajoutant qu'il n'y avait pas de subventions gouvernementales pour l'installation de pointe.

(1 $ = 0,8516 euro)

Valeurs associées

PLANET LABS RG-A
11,945 USD NYSE -0,91%
