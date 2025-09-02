Plains rachète à Diamondback et Kinetik une participation dans l'oléoduc EPIC pour 1,6 milliard de dollars

Plains All American Pipeline PAA.O et Plains GP Holdings PAGP.O ont déclaré mardi qu'ils avaient accepté d'acheter une participation de 55 % dans l'opérateur de pipeline EPIC Crude Holdings à des unités de Diamondback Energy

FANG.O et Kinetik Holdings KNTK.N pour 1,57 milliard de dollars, y compris 600 millions de dollars de dette.

Plains a ajouté que la transaction devrait immédiatement augmenter le flux de trésorerie distribuable et se traduire par des rendements de l'ordre de 10 % avant la prise en compte de la dette.

Reuters a rapporté en août que les propriétaires de l'oléoduc cherchaient à le vendre, selon des sources familières de l'affaire.

EPIC Crude est l'un des principaux oléoducs acheminant le pétrole des bassins de schiste Permian et Eagle Ford au Texas vers les installations d'exportation de la côte américaine du Golfe du Mexique.

Il a une capacité de 600 000 barils par jour (bpd), extensible à 1 million de bpd, et dispose d'un stockage opérationnel d'environ 7 millions de barils.

La transaction devrait être achevée au début de l'année 2026.

Diamondback Energy a déclaré qu'elle recevrait environ 500 millions de dollars en espèces nettes initiales et 96 millions de dollars supplémentaires si une expansion de la capacité de l'EPIC Crude est officiellement approuvée avant la fin de l'année 2027.

Par ailleurs, Diamondback a annoncé qu'elle avait vendu son activité de traitement des eaux Environmental Disposal Systems à Deep Blue Midland Basin, une société qu'elle détient en partie par l'intermédiaire d'une coentreprise, dans le cadre d'une transaction évaluée à 750 millions de dollars.

La transaction comprend 675 millions de dollars en espèces et un nouvel accord de dévouement de 15 ans pour les services liés à l'eau, Diamondback conservant une participation de 30 % dans Deep Blue.

Les analystes de Wall Street ont déclaré que les ventes d'actifs de Diamondback, totalisant environ 1,2 milliard de dollars, ont dépassé leurs attentes en matière d'évaluation.

"Nous nous attendons à ce que la direction utilise le produit de la vente pour accélérer la réduction de la dette", a déclaré Gabriele Sorbara, analyste à Siebert Williams Shank.

Deep Blue, formée en 2023, est une coentreprise entre Diamondback et Five Point Infrastructure.