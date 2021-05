Placements : pas d'alternative à la Bourse, selon JP Morgan AM

Vincent Juvyns, stratégiste de JP Morgan Asset Management. (© DR)

Le stratégiste de la société de gestion, Vincent Juvyns, continue à préférer les actions aux obligations. Il privilégie des valeurs cycliques européennes et des petites sociétés américaines.

Vincent Juvyns, stratégiste de JP Morgan Asset Management, privilégie le scénario de la réouverture franche des économies au second semestre.

Certes, la situation reste fragile sur le front sanitaire, en Inde, en Asie du sud et en Amérique latine. Mais le pic de la troisième vague est derrière nous en Europe et aux États-Unis, grâce aux campagnes de vaccinations.

Sur le front économique, les indicateurs avancés sont bien orientés et la synchronisation est mondiale. Les politiques monétaires restent très accomodantes et le plan de relance américain tire la croissance.

L'excès d'épargne demeure (estimé à 7% du PIB aux États-Unis et 4% en zone euro), ce qui soutient la consommation. Le rythme de croissance est attendu cette année à 7% aux États-Unis et plus de 5% en Europe.

La déglobalisation redoutée n'a pas vraiment eu lieu et le commerce international fonctionne bien, même si des problèmes d'approvisionnement sont bien réels.

Le stratège continue de privilégier les actifs risqués

La configuration des marchés devrait rester favorable en 2021 et 2022, malgré le resserrement monétaire à venir. Mais la position «courte» sur le dollar a été clôturée, en raison du surcroît de croissance attendu aux États-Unis.

Le stratège est devenu par conséquent moins positif sur les actifs des pays émergents (position ramenée à «neutre») qui doivent remonter leurs