PIZZORNO : Saint-Tropez renouvelle sa confiance à PIZZORNO Environnement pour le nettoiement de la commune

Renouvellement du marché de nettoiement de la ville : 9,2 M€

Une flotte renouvelée dont plus de la moitié de véhicules électriques

Le savoir-faire de PIZZORNO Environnement dans les zones touristiques reconnu

Le Groupe PIZZORNO Environnement, acteur majeur de l'économie circulaire, annonce le renouvellement du contrat de nettoiement de la ville de Saint-Tropez dont il a la charge depuis 2013. Reconduit pour une durée de quatre ans, ce marché représente un chiffre d'affaires annuel de 2,3 M€. Il débutera le 17 octobre 2020.

Les prestations incluent notamment le balayage manuel et mécanisé des voiries, la collecte des corbeilles et des cendriers, le nettoiement du mobilier urbain et des cours d'écoles.

Un parc de véhicules toujours plus vert

Engagé dans la mobilité durable depuis plus de vingt ans, le Groupe déploiera pour ce nouveau marché une flotte modernisée, composée majoritairement de véhicules électriques. Moins polluants et plus silencieux, ils participent à l'amélioration constante de la qualité de vie des habitants et nombreux visiteurs de cette commune d'exception.

PIZZORNO Environnement a également privilégié des constructeurs et des sites de production français pour ces nouveaux véhicules.

La mobilisation du Groupe en faveur de l'utilisation de carburants alternatifs lui a permis de dépasser dès 2019, avec deux ans d'avance, son objectif de 21% de véhicules propres..

Une expertise unique au service des territoires touristiques

Depuis sa création, PIZZORNO Environnement a développé un véritable savoir-faire dans les territoires connaissant de fortes variations saisonnières de population. Grâce à sa capacité d'adaptation et de mobilisation de moyens humains et organisationnels, le Groupe propose des prestations sur mesure adaptées à la spécificité de ces communes. C'est ainsi que depuis 2013 il met son savoir-faire au service de Saint-Tropez, de ses habitants et de son rayonnement..

À l'occasion du renouvellement de ces deux marchés, Frédéric Devalle, Directeur Général du Groupe PIZZORNO Environnement déclare : « « Nous sommes fiers de participer à la renommée mondiale de Saint-Tropez. Ce renouvellement marque la reconnaissance du travail quotidien réalisé par nos équipes. »

À propos de PIZZORNO Environnement

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l'environnement et de l'économie circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'inscrit de façon volontariste dans l'économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2019 est de 218 M€ - www.pizzorno.com

Euronext Paris - Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93