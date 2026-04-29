PIZZORNO : Résultats annuels 2025 très solides

Stabilité du chiffre d'affaires

Amélioration de la performance opérationnelle portée par la signature d'un protocole d'accord avec le Maroc

Structure financière renforcée avec 108,8 M€ de trésorerie brute et placements en actifs financiers [1]

Carnet de commandes [2] de 1,12 Mrd€ au 31 mars 2026

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de PIZZORNO Environnement réuni le 29 avril 2026. Les procédures d'audit sur les comptes ainsi que les travaux de vérification des informations de durabilité ont été effectués. Les rapports correspondants sont en cours d'émission et le rapport financier annuel 2025 sera publié dans les prochains jours.

Données consolidées en M€ 2024 2025 Chiffre d'affaires 273,0 274,5 Excédent Brut d'Exploitation (EBE) [3] 50,1 40,7 En % du CA 18,3% 14,8% Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (28,7) (14,2) Résultat opérationnel courant

En % du CA 20,7

7,6% 26,4

9,6% Autres produits et charges opérationnels

Résultat opérationnel

En % du CA 0,6

21,4

7,8% 0,1

26,5

9,7% Coût de l'endettement financier net 1,6 0,8 Autres produits et charges financiers (2,0) 0,9 I.S. (6,7) (4,5) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - - Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession - - Résultat net de l'ensemble consolidé 14,2 23,8 Résultat net part du Groupe 14,0 23,5 Flux net de trésorerie lié aux Opérations d'investissements 57,8 39,4 Capacité d'Autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 46,4 38,6

Chiffre d'affaires de 274,5 M€, porté par la croissance des activités de propreté

Au titre de l'exercice 2025, PIZZORNO Environnement enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 274,5 M€, stable par rapport à la même période en 2024, traduisant la résilience du modèle d'affaires du Groupe.

L'activité Propreté poursuit sa dynamique de croissance, avec un chiffre d'affaires en progression de 5,5% à 229,2 M€. Cette évolution est portée notamment par le démarrage de nouveaux contrats avec la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon, Grenoble Alpes-Métropole et la Communauté de Communes de la Région d'Audruicq (Pas-de-Calais).

Ces succès confirment la pertinence de la stratégie du Groupe visant à renforcer sa présence territoriale.

L'activité Traitement-Valorisation affiche un chiffre d'affaires de 45,3 M€, en recul de 18,9%. Cette évolution reflète d'une part, l'arrêt de la Délégation de Service Public du site d'Aboncourt (fin 2024) et d'autre part, la diminution significative des tonnages exceptionnels non récurrents sur le site Ecopôle Azur Valorisation.

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, l'activité Zephire [4] enregistre un chiffre d'affaires de 34,7 M€ en 2025.

Amélioration du résultat opérationnel courant soutenu par la signature d'un protocole d'accord avec le Maroc

Au cours de l'exercice 2025, le Groupe a signé un protocole d'accord avec le Royaume du Maroc. Cette opération se traduit par un impact global (avant impôts) de 11,9 M€, comprenant :

une reprise des provisions constatées pour 22,5 M€,

la constatation d'une perte définitive pour 10,6 M€.

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) de l'exercice 2025 ressort à 40,7 M€ contre 50,1 M€ un an auparavant, intégrant l'impact de la perte définitive au Maroc.

Le résultat opérationnel courant 2025 s'inscrit en nette progression de 27,5% à 26,4 M€ contre 20,7 M€ un an auparavant, soit une marge de 9,6%, en amélioration de 2 points.

Le coût de l'endettement financier net s'élève à 0,8 M€ sur l'exercice 2025 (contre 1,6 M€ en 2024) et les autres produits et charges financiers ressortent à 0,9 M€ (contre -2,0 M€ en 2024).

Enfin, après prise en compte d'une charge d'impôts (-4,5 M€), le bénéfice net part du Groupe s'établit à 23,5 M€ au titre de l'exercice 2025, en hausse de +9,6 M€ par rapport à l'exercice 2024.

Structure financière très solide

Au cours de l'exercice 2025, PIZZORNO Environnement confirme sa maîtrise rigoureuse des flux financiers.

Sur la période, le Groupe a généré une Capacité d'Autofinancement (après coût de l'endettement financier net et impôt) de 38,6 M€, contre 46,4 M€ un an plus tôt.

Au 31 décembre 2025, la solidité de la structure financière reste remarquable, avec une trésorerie brute et placements en actifs financiers¹ s'élevant à 108,8 M€, contre 105,0 M€ au 31 décembre 2024. L'endettement net reste très largement maitrisé à -1,2 M€ (en tenant compte des placements en actifs financiers¹).

L'ensemble de ces éléments confirme la solidité financière du Groupe et sa capacité à financer son développement.

Dividende au titre de l'exercice 2025

A la suite du protocole d'accord avec le Maroc intervenu en juin 2025, le Conseil d'Administration de PIZZORNO Environnement, réuni le 12 novembre 2025, a décidé le versement d'un acompte exceptionnel sur dividende de 3,75 € par mise en paiement le 20 novembre 2025.

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires de ne pas verser de dividende complémentaire au titre dudit exercice.

Carnet de commandes 2 de 1,12 Mrd€

PIZZORNO Environnement confirme sa bonne dynamique commerciale qui se traduit par l'attribution et le renouvellement de plusieurs contrats stratégiques, renforçant le portefeuille et la visibilité du Groupe pour les années à venir. Le taux remarquable de reconduction des contrats de 97,6% [5] en 2025 illustre la fidélité et la confiance durable des clients du Groupe.

Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez (CCGST) : attribution du contrat de collecte des déchets ménagers et valorisables, d'une durée de 7 ans et d'un chiffre d'affaires de 88 M€, débutant le 1 er janvier 2026 ;

: attribution du contrat de collecte des déchets ménagers et valorisables, d'une durée de 7 ans et d'un chiffre d'affaires de 88 M€, débutant le 1 janvier 2026 ; Dracénie Provence Verdon Agglomération (DPVA) : renouvellement du contrat de collecte des déchets sur 6 ans (démarrage le 1 er janvier 2026), représentant un chiffre d'affaires global de 54 M€ ;

: renouvellement du contrat de collecte des déchets sur 6 ans (démarrage le 1 janvier 2026), représentant un chiffre d'affaires global de 54 M€ ; Métropole Toulon Provence Méditerranée : confiance renouvelée envers PIZZORNO Environnement en lui confiant le contrat de collecte et de propreté des communes de La Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier et Ollioules, pour un montant global de 85 M€ sur 7 ans (démarrage le 1 er février 2026) ;

: confiance renouvelée envers PIZZORNO Environnement en lui confiant le contrat de collecte et de propreté des communes de La Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier et Ollioules, pour un montant global de 85 M€ sur 7 ans (démarrage le 1 février 2026) ; Communauté d'Agglomération Provence Verte (CAPV) : attribution d'un marché global de services intégrant des objectifs de performance, portant à la fois sur la collecte et la prévention des déchets. D'un montant total de 73 M€ sur 7 ans, ce contrat prendra effet le 1 er janvier 2027 et couvrira l'ensemble des 28 communes du territoire ;

attribution d'un marché global de services intégrant des objectifs de performance, portant à la fois sur la collecte et la prévention des déchets. D'un montant total de 73 M€ sur 7 ans, ce contrat prendra effet le 1 janvier 2027 et couvrira l'ensemble des 28 communes du territoire ; Métropole Aix Marseille Provence (communes de Cornillon-Confoux, Grans et Miramas) : renouvellement de la collecte des déchets ménagers, emballages recyclables, des encombrants et des déchets verts, d'une durée de 6 ans et d'un chiffre d'affaires de 11,6 M€ (démarrage le 1 er mars 2026).

Au 31 mars 2026, le carnet de commandes 2 , composé exclusivement de contrats fermes, s'élève à 1,12 Mrd€, offrant une visibilité renforcée sur l'activité future.

Projet d'évolution de l'actionnariat

Comme annoncé le 9 février 2026, la famille Pizzorno-Devalle a exercé la promesse d'achat consentie par Paprec en vue de la cession d'un bloc de contrôle de PIZZORNO Environnement.

Sous réserve de la réalisation de cette opération, qui demeure notamment conditionnée à l'obtention des autorisations réglementaires requises, Paprec déposerait un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur le solde du capital. Le groupe Paprec et la famille Pizzorno-Devalle, agissant de concert, n'ont pas l'intention de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire concernant PIZZORNO Environnement à l'issue de l'offre.

À la date de publication du présent communiqué, le processus se poursuit conformément aux informations précédemment communiquées, sans évolution significative.

À l'occasion de la publication des résultats annuels 2025 , Frédéric Devalle, Directeur Général du Groupe, déclare :

« Les résultats de l'exercice 2025 traduisent la solidité du modèle de PIZZORNO Environnement, avec une amélioration de la performance opérationnelle et une structure financière renforcée. Ils confirment la résilience du Groupe et la pertinence de ses choix stratégiques.

L'esprit qui nous anime demeure celui d'une entreprise familiale, au service des territoires, attentive à la singularité des environnements humains et naturels dans lesquels nous intervenons. Des petites communes aux métropoles, nous avons à cœur d'assurer un service de qualité, fondé sur la proximité et l'engagement de nos équipes.

Dans ce contexte, le projet d'évolution de l'actionnariat annoncé récemment s'inscrit dans une logique de continuité et de développement, au service de la pérennité du Groupe et de ses parties prenantes . »

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

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Directeur Financier

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[1] Intégrant 28,7 M€ de placements en actifs financiers au 31 décembre 2025 (vs 26,7 M€ en 2024)

[2] Incluant 49% de l'activité Zephire

[3] Excédent Brut d'Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions

[4] Société détenue à hauteur de 49% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence

[5] En termes de chiffre d'affaires