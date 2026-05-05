PIZZORNO : PIZZORNO Environnement : report de publication du rapport financier annuel 2025

PIZZORNO Environnement (ISIN : FR0010214064 – mnémonique : GPE) informe le marché qu'elle n'est pas en mesure de publier son rapport financier annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 dans les délais initialement prévus.

Ce décalage résulte de contraintes rencontrées dans la finalisation des travaux d'audit relatifs au rapport de durabilité.

La Société met tout en œuvre pour finaliser ces travaux et procéder à la publication du rapport financier annuel 2025 dans les meilleurs délais.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA - www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

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