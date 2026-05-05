PIZZORNO : PIZZORNO Environnement : report de publication du rapport financier annuel 2025

PIZZORNO Environnement (ISIN : FR0010214064 – mnémonique : GPE) informe le marché qu'elle n'est pas en mesure de publier son rapport financier annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 dans les délais initialement prévus.
Ce décalage résulte de contraintes rencontrées dans la finalisation des travaux d'audit relatifs au rapport de durabilité.
La Société met tout en œuvre pour finaliser ces travaux et procéder à la publication du rapport financier annuel 2025 dans les meilleurs délais.
À propos de PIZZORNO Environnement
Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.
Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA - www.pizzorno.com
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PIZZORNO Environnement
Maria de VIA CARROZZA
Directeur Financier
m.carrozza@pizzorno.com
Tel. : 04 94 50 50 50
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Relations analystes / Investisseurs
ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
cpuissant@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 77
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Relations Presse
ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'DIAYE
fndiaye@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 34
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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98098-gpe_report_publcation_rfa2025_vdef.pdf
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