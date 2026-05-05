Lakshmi et Aditya Mittal reconduits au conseil d'administration d'ArcelorMittal, comme Patricia Barbizet

information fournie par Boursorama avec AFP • 05/05/2026 à 19:36

Lakshmi Mittal au sommet de Davos 2026 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Lakshmi Mittal et son fils Aditya Mittal, respectivement président exécutif et directeur général du géant de l'acier ArcelorMittal, ont été sans surprise reconduit mardi pour trois ans au conseil d'administration de l'entreprise, de même que la présidente de l'Afep Patricia Barbizet.

Les actionnaires de l'entreprise, réunis en assemblée générale mardi au Luxembourg, ont "réélu Lakshmi Niwas Mittal, Aditya Mittal, Etienne Schneider, Michel Wurth, Patricia Barbizet", et élu Roy Harvey, "chacun pour un mandat de trois ans", a indiqué ArcelorMittal dans un communiqué.

Lakshmi Mittal est président exécutif d'ArcelorMittal depuis février 2021, après en avoir été directeur général. Il a siégé de 2008 à avril 2026 au conseil d'administration de la banque américaine Goldman Sachs, et préside également le conseil d'administration d'Aperam, producteur d'acier inox implanté notamment en France et en Belgique.

Son fils Aditya Mittal est directeur général d'ArcelorMittal depuis 2021. Il est également membre du conseil d'administration d'Aperam.

Patricia Barbizet est depuis 2023 la première femme à présider l'influente Association française des entreprises privées (Afep) qui regroupe les 117 plus grosses entreprises privées en France.

Michel Wurth, Luxembourgeois de 71 ans, a notamment été directeur financier du géant européen Arcelor, qui a donné naissance à ArcelorMittal après la fusion avec les activités de M. Mittal en 2006.

Roy Harvey, Américain de 52 ans, a notamment été PDG du groupe américain spécialiste de l'aluminium Alcoa, de 2016 à 2023.

Etienne Schneider, 55 ans, est un ancien ministre luxembourgeois, qui a mis fin à sa carrière politique en février 2020.

L'assemblée générale, qui n'était pas ouverte à la presse, a également entériné le versement d'un dividende de 0,6 dollar par action.