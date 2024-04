PIZZORNO : PIZZORNO Environnement remporte le contrat de Délégation de Service Public de prévention et de gestion des déchets ménagers de la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon

La Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon a attribué à PIZZORNO Environnement, la Délégation de Service Public de prévention et de gestion globale des déchets de son territoire – 16 communes - pour une durée de 10 ans et un montant total de 37 M€.

Délégation de Service Public (DSP) de 10 ans pour 37 M€

1 er contrat de gestion globale des déchets : prévention, collecte, transport, valorisation et traitement

45% de points de collecte sélective supplémentaires

Rationalisation et optimisation du service rendu aux usagers et aux professionnels

Le 1 er juillet prochain, PIZZORNO Environnement débutera un nouveau contrat sur le territoire naturel et haut-lieu touristique des Lacs et Gorges du Verdon. Pour la première fois dans la région Sud PACA, une collectivité délègue à un prestataire la gestion globale de ses déchets pour la collecte, le transport, la valorisation, le traitement, les déchetteries mais aussi la prévention.

Verdon Environnement, le nouveau nom du service de gestion exclusif des déchets du territoire

Une société dédiée à la DSP, Verdon Environnement, sera ainsi créée. Filiale à 100% de PIZZORNO Environnement, elle aura la charge exclusive d'assurer le service public de gestion des déchets des 16 communes du territoire, tant dans sa réalisation technique que dans sa gestion administrative.

L'ensemble des salariés titulaires affectés au service déchets par la collectivité (chauffeurs, ripeurs, gardiens de déchetterie, agents administratifs) seront intégralement repris par cette société. Détachés de la fonction publique, ils conserveront, sans perte de salaire, leurs missions et lieux d'affectation. A cet effet, Laurence Gouin, Directrice des Ressources Humaines de PIZZORNO Environnement, précise « en intégrant notre Groupe, les salariés vont dépendre de la convention collective nationale des déchets et à ce titre bénéficier de ses avantages, 13ème mois, indemnités repas, transport ».

Réduire la quantité de déchets grâce au tri et au compostage

Cette délégation fixe d'ambitieux objectifs d'amélioration de la qualité de tri et de diminution de 5% par an de la quantité de déchets ménagers et assimilés produits. Pour ce faire, les missions de PIZZORNO Environnement vont s'articuler autour de 3 thématiques :

La prévention , par la mise en place d'une cellule dédiée à l'accompagnement du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) en développant, notamment, une solution de compostage auprès de tous les habitants et professionnels.

, par la mise en place d'une cellule dédiée à l'accompagnement du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) en développant, notamment, une solution de compostage auprès de tous les habitants et professionnels. La collecte sélective des emballages recyclables , en augmentant de 45% le nombre de points d'apports volontaires. De nouvelles colonnes de cartons viendront compléter les dispositifs de tri des emballages et du verre.

, en augmentant de 45% le nombre de points d'apports volontaires. De nouvelles colonnes de cartons viendront compléter les dispositifs de tri des emballages et du verre. La responsabilisation des professionnels par le développement de la redevance spéciale pour permettre une rétribution du service en lien avec leur production de déchets.

Pour réaliser ces prestations, une nouvelle organisation du service de collecte sera mise en place pour s'adapter aux spécificités touristiques du territoire et 8 camions aux normes euro 6 remplaceront les véhicules en service. Une attention particulière sera portée à la sécurité des équipages, plusieurs points de regroupement dangereux seront ainsi supprimés.

Dès les premiers mois du contrat, il est prévu, pour les 5 déchetteries communautaires, des travaux pour l'installation de nouveaux dispositifs de sécurité, la réfection des voies de circulation et la pose d'une nouvelle signalétique. Les locaux administratifs et le centre de transfert de Sillans-La-Cascade seront également rénovés pour améliorer les conditions de travail et de réception des déchets.

Frédéric Devalle, Directeur Général de PIZZORNO Environnement précise : « Il est très rare qu'une collectivité délègue l'intégralité de la gestion de son service public des déchets. Nous en mesurons pleinement la responsabilité et nous remercions ses représentants pour la confiance accordée. Il est de notre devoir de garantir un service de qualité respectueux des enjeux environnementaux ».

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

